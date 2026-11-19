Berlin, 19. Nov (Reuters) - ⁠Die Mietkostenbelastung im Bestand ist in Deutschland zwischen 2016 und 2025 einer Studie der Immobilieneigentümer zufolge weitgehend stabil geblieben. Die am Donnerstag veröffentlichte Untersuchung des Verbands Haus & Grund betrachtet dafür nicht nur Nettokaltmieten, sondern auch die Einkommensentwicklung. Das erstmals vorgelegte Ranking für alle 400 Landkreise und kreisfreien Städte zeige, dass die Wohnungsmärkte in einigen Metropolregionen wie Frankfurt und Berlin zwar angespannt seien. In rund 50 ‌Kreisen gebe es hier sogar große Probleme, räumte Haus & Grund-Präsident Kai Warnecke ein. Das Verhältnis von Einkommen und Mieten in weiten Teilen Deutschlands sei jedoch günstiger. "Wir haben in der Fläche kein Bezahlbarkeitsproblem."

Für Familien blieb der Anteil des Haushaltseinkommens, der ⁠für die Nettokaltmiete im ⁠Bestand aufgewendet wird, langfristig recht stabil. Zwischen 2016 und 2025 stieg er bundesweit leicht von 14,3 auf 14,5 Prozent. Für Alleinlebende sank die Mietbelastungsquote von 20,4 auf 20,3 Prozent.

"ANGEBOTSMIETEN EXPLODIEREN"

Die Studie zeigt allerdings auch, dass nach einem Umzug die Mietkostenbelastung tendenziell steigt. Sie liegt bei der Anmietung einer online inserierten Wohnung bundesweit bei 27,6 Prozent für Alleinlebende und 19,7 Prozent für Familien. "Die Angebotsmieten explodieren", sagte Warnecke. Dies gelte aber nicht für Bestandsmieten. "Deutschland hat keinen einheitlichen Wohnungsmarkt. Wer überall dieselben Eingriffe verordnet, ignoriert ‌die Lebenswirklichkeit vor Ort", sagte Warnecke. "Wir brauchen gezielte Hilfe dort, wo Haushalte ‌unter Druck stehen."

Eine Studie des Ifo-Instituts kommt zum Ergebnis, dass Mieten in Deutschland seit 2004 bundesweit nicht teurer geworden seien - zumindest gemessen in Arbeitszeit. Für einen Quadratmeter Mietwohnfläche mussten Beschäftigte 2025 monatlich im Schnitt 23,8 Minuten arbeiten, 2004 waren es mit 24,4 Minuten nur wenig mehr, ⁠wie Berechnungen des Ifo und des Hamburgischen WeltWirtschaftsInstituts (HWWI) zeigen. "Wer nur auf steigende Mieten schaut, übersieht, dass auch die Einkommen deutlich ‌gestiegen sind", sagte Ifo-Experte Marcel Thum. "Entscheidend ist, ob die Einkommen schneller ⁠steigen als die Wohnkosten."

Auch aus der Ifo-Analyse geht hervor, dass bundesweite Durchschnittszahlen große regionale Unterschiede verdecken. "Während Wohnen in weiten Teilen Ostdeutschlands günstiger geworden ist, wurde es in Berlin und in Regionen im Süden und Norden teurer." Anders als beim Mieten ist der Kauf einer Eigentumswohnung demnach heute aufwendiger als vor gut 20 Jahren. Die durchschnittlichen ‌Kaufpreise hätten sich seit 2004 von 1435 auf 2989 Euro je ⁠Quadratmeter mehr als verdoppelt. Weil auch die Nettolöhne gestiegen ⁠sind, nahm der Arbeitszeitaufwand laut Ifo deutlich weniger zu: 2025 waren 116 Arbeitsstunden je Quadratmeter nötig, 11,6 Prozent mehr als 2004. Regional sei das Gefälle zwischen Ost und West beim Kauf noch ausgeprägter als bei der Miete, hieß es.

HÖXTER UND COBURG GÜNSTIG - MÜNCHEN UND OFFENBACH TEUER

Besonders günstig ist das Verhältnis von Bestandsmiete zu Einkommen laut Haus & Grund-Studie in den Landkreisen Tirschenreuth, Coburg und Höxter mit einer Mietbelastung von gut 13 Prozent. In Offenbach müssen Alleinlebende dagegen durchschnittlich 30,5 Prozent ihres Einkommens für die Bestandsmiete aufwenden, in München 27,9 Prozent.

Noch deutlicher werden die Unterschiede laut Studie bei der Wohnungssuche. In München liegt die durchschnittliche Belastung für eine öffentlich inserierte Wohnung bei 42,7 Prozent, in Offenbach bei 42,2 Prozent und in ⁠Berlin bei 40,8 Prozent. In den Keisen Altmark Salzwedel, Erzgebirge und Vogtland müssen Alleinlebende aber nur 16 Prozent ihres Einkommens einplanen.

(Bericht von Klaus Lauer; redigiert von Kerstin Dörr - Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)