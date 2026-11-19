Swiss Life Asset Management AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis

Swiss Life Asset Management AG: Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties: Geschäftsjahr 2025/2026 mit Steigerung bei der Anlagerendite



19.11.2026 / 07:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Medienmitteilung

Zürich, 19. November 2026

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties: Geschäftsjahr 2025/2026 mit Steigerung bei der Anlagerendite

Der börsenkotierte Immobilienfonds Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties steigerte im Geschäftsjahr 2025/2026 die Anlagerendite von 5,1% auf 6,0%, der Nettoinventarwert erhöhte sich auf CHF 120,83 pro Anteil. In der Berichtsperiode fanden keine Transaktionen statt. Stattdessen wurden rund CHF 52 Mio. in den Bestand investiert.

Das schweizweit diversifizierte Immobilienportfolio umfasst unverändert 194 Bestandesliegenschaften mit einem Wohnertragsanteil von 72,8% und einem Marktwert von CHF 3 394 Millionen (Stand 30. September 2026). Die Liegenschaften verzeichneten eine positive Marktwertveränderung von 3,6% (netto, nach Abzug wertvermehrender Investitionen). Der Nettoinventarwert pro Anteil stieg innert Jahresfrist von CHF 116,65 auf CHF 120,83 per 30. September 2026, was ebenfalls einer Zunahme von 3,6% entspricht. Die Fremdfinanzierungsquote ist mit 20,91% beinahe unverändert gegenüber dem Vorjahr (20,56%). Durch verbesserte Zinskonditionen konnte der periodenbezogene Finanzierungsaufwand um rund 15% gesenkt und die Restlaufzeit auf 2,23 Jahre erhöht werden (2,14 Jahre per 30. September 2025).



Die Mietausfallrate reduzierte sich von 3,0% auf 2,2%, die Instandhaltungskosten wurden like-for-like um rund 6 Prozent gesenkt. Die Fondsbetriebsaufwandquote (TER GAV) betrug über das Geschäftsjahr hinweg 0,67% des Bruttoanlagewerts. Die resultierende Betriebsgewinnmarge (EBIT-Marge) lag mit 69,0% erneut höher als im Jahr zuvor (68,6%). Insgesamt erwirtschaftete der Fonds im Geschäftsjahr 2025/2026 einen Nettoertrag von CHF 56,4 Millionen (Vorjahr CHF 52,3 Millionen). Da in der Berichtsperiode keine Transaktionen durchgeführt wurden, bewegt sich auch der realisierte Erfolg auf dem gleichen Niveau wie der Nettoertrag.



Wie in den zwei Jahren zuvor wird den Anlegern eine Dividende von CHF 2.70 pro Anteil ausgeschüttet. Das Ex-Datum für die Dividende ist der 26. November 2026, die Auszahlung erfolgt am 30. November 2026. Die Ausschüttungsrendite per 30. September 2026 beträgt 1,94% auf Basis des Börsenkurses und 2,23% bezogen auf den Nettoinventarwert. Die Anlagerendite über das Geschäftsjahr betrug 6,0%. Die kursbezogene Performance (Total Return) summierte sich auf 6,6% und lag damit vier Prozentpunkte über derjenigen der kotierten Schweizer Immobilienfonds (SXI Real Estate® Funds Broad TR, SWIIT).



Der Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties wird sich künftig nicht mehr dem GRESB-Assessment unterziehen. Die ESG-Prozesse und -Strukturen sind heute fest im Portfoliomanagement von Swiss Life Asset Managers verankert und werden konsequent weitergeführt. Gleichzeitig liegt der Schwerpunkt künftig noch stärker auf der Dekarbonisierung des Portfolios und dem Benchmarking über REIDA, das einen direkteren Vergleich der Energie- und CO₂-Performance mit relevanten Schweizer Marktteilnehmern ermöglicht. Darüber hinaus wird geprüft, ob die bereits etablierten Nachhaltigkeitskennzahlen um weitere quantitative oder qualitative soziale Kriterien ergänzt werden sollen.



Den Jahresbericht per 30. September 2026 und weitere Informationen zum Fonds finden Sie unter folgendem Link.



Auskunft

Media Relations

Telefon +41 43 284 77 77

media.relations@swisslife.ch

Investor Relations

Telefon +41 43 284 52 76

investor.relations@swisslife.ch

www.swisslife-am.com



Swiss Life Asset Managers

Swiss Life Asset Managers verfügt über 165 Jahre Erfahrung in der Verwaltung der Vermögenswerte der Swiss Life-Gruppe. Dieser Versicherungs-Ursprung hat die Anlagephilosophie entscheidend geprägt. Im Fokus dabei stehen oberste Grundsätze wie Werterhalt, die Erwirtschaftung langfristiger und beständiger Erträge und ein verantwortungsvoller Umgang mit Risiken. Diesen bewährten Ansatz macht Swiss Life Asset Managers auch Drittkunden an mehreren Standorten in Europa zugänglich.

Per 30. Juni 2026 verwaltete Swiss Life Asset Managers CHF 300,8 Milliarden Vermögen für die Swiss Life-Gruppe, davon über CHF 157,6 Milliarden für das Anlagegeschäft für Drittkunden. Darüber hinaus ist Swiss Life Asset Managers ein führender institutioneller Immobilieninvestor1 in Europa. Von den insgesamt CHF 300,8 Milliarden verwalteten Vermögen sind CHF 90,2 Milliarden in Immobilien investiert. Zusätzlich bewirtschaftet Swiss Life Asset Managers gemeinsam mit Livit insgesamt CHF 24,8 Milliarden an Liegenschaften. Total resultierten per Ende Juni 2026 somit verwaltete Immobilien im Wert von CHF 115 Milliarden.

Swiss Life Asset Managers beschäftigt über 2300 Mitarbeitende in Europa.

Ein finanziell selbstbestimmtes Leben

Swiss Life unterstützt Menschen dabei, ein finanziell selbstbestimmtes Leben zu führen und zuversichtlich in die Zukunft blicken zu können. Dieses Ziel verfolgt auch Swiss Life Asset Managers: Wir denken langfristig und handeln verantwortungsbewusst. Mit unserem Wissen und unserer Erfahrung entwickeln wir zukunftsorientierte Anlagelösungen. So unterstützen wir unsere Kunden dabei, ihre langfristigen Anlageziele zu erreichen. Dies wiederum hilft ihren Kunden, damit sie langfristig planen und finanziell selbstbestimmt handeln können.



1 #2 IPE Top 150 Real Estate Investment Managers 2025 Ranking Europe, #2 INREV Fund Manager Survey 2026

Haftungsausschluss

Diese Mitteilung wurde mit grösster Sorgfalt und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Wir lehnen jedoch jede Haftung für Verluste ab, die sich aus der Verwendung dieser Informationen ergeben. Die vorliegende Publikation begründet weder eine Aufforderung noch eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Anlageinstrumenten, sondern dient lediglich zu Informationszwecken. Vor einer Zeichnung oder einem börslichen Erwerb von Anteilen am Fonds sollten sich die Anlegerinnen und Anleger die detaillierten Informationen über den Fonds in den regulatorischen Unterlagen (Prospekt mit integriertem Fondsvertrag, PRIIPs KID, sowie neueste Jahres- und Halbjahresberichte), die als alleinige Rechtsgrundlage für den Kauf von Fondsanteilen gelten, beschaffen und sie sorgfältig lesen. Sie können kostenlos in elektronischer oder gedruckter Form bei der Fondsleitung, Swiss Life Asset Management AG, General-Guisan-Quai 40, 8002 Zürich, bezogen werden.

Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Sowohl die Swiss Life AG als auch die übrigen Mitglieder der Swiss Life-Gruppe sind zu Positionen in diesem Fonds sowie zu deren Kauf bzw. Verkauf berechtigt. Fonds von Swiss Life Asset Managers dürfen in den USA oder im Namen von US-Staatsbürgern oder US-Personen mit Wohnsitz in den USA nicht zum Verkauf angeboten oder verkauft werden. «Swiss Life Asset Managers» ist die Marke für die Vermögensverwaltungsaktivitäten der Swiss Life-Gruppe. Mehr Informationen auf www.swisslife-am.com. Quelle: Swiss Life Asset Managers (sofern nichts anderes vermerkt). Alle Rechte vorbehalten. Kontakt: info@swisslife-am.com.

Zusatzmaterial zur Meldung:

Datei:

Medienmitteilung (PDF)

Ende der Adhoc-Mitteilung

Sprache: Deutsch Unternehmen: Swiss Life Asset Management AG General-Guisan-Quai 40 8022 Zürich Schweiz Telefon: +41 43 284 77 09 E-Mail: communications@swisslife-am.com Internet: www.swisslife-am.com ISIN: CH0293784861 Valorennummer: 29378486 Börsen: SIX Swiss Exchange LEI Code: 549300ERSTPSZ6R8TI83 EQS News ID: 2435754

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2435754 19.11.2026 CET/CEST