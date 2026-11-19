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FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 20. November

TERMINE UNTERNEHMEN 14:00 FRA: Pernod Ricard, Hauptversammlung TERMINE KONJUNKTUR 00:30 JPN: Verbraucherpreise 10/26 01:01 GBR: GfK Verbrauchervertrauen11/26 08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 10/26 08:00 DEU: Erzeugerpreise 10/26 08:00 DNK: BIP Q3/26 (vorläufig) 08:45 FRA: Geschäftsklima 11/26 08:45 FRA: Produzentenvertrauen 11/26 09:30 POL: Industrieproduktion 10/26 16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 11/26 (vorab) 16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 11/26 (endgültig) SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: «Frankfurt European Banking Congress» u.a. mit einer Rede von EZB-Präsidentin Christine Lagarde, Frankfurt/M. BEL: Zweiter EU-UK-Gipfel, Brüssel TUR: Geplanter Abschlusstag der UN-Weltklimakonferenz COP31 in der Türkei, Antalya

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi