19. Nov (Reuters) - ⁠Der chinesische Online-Händler und Temu-Mutterkonzern PDD Holdings hat im dritten Quartal dank geringerer Ausgaben für Vertrieb und Marketing beim bereinigten Gewinn besser abgeschnitten als erwartet. Das bereinigte Nettoergebnis habe bei ‌31 Milliarden Yuan (4,65 Milliarden Dollar) gelegen, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Analysten hatten im Schnitt mit 28 Milliarden Yuan ⁠gerechnet. Der ⁠Umsatz habe sich auf 108,3 Milliarden Yuan belaufen, womit PDD allerdings die Markterwartungen von 115,97 Milliarden Yuan verfehlte.

Die PDD-Aktie zog im vorbörslichen Handel um mehr als neun Prozent an, nachdem sie in diesem Jahr bis zum Börsenschluss am ‌Mittwoch mehr als 30 Prozent eingebüßt ‌hatte.

Der Betreiber von Pinduoduo in China und Temu im internationalen Geschäft wirbt mit Rabatten, Subventionen und Anreizen um Kunden und Händler. Er ⁠konkurriert dabei mit den Plattformen Taobao und Tmall des Rivalen ‌Alibaba, dem Online-Händler JD.com sowie ⁠dem zu ByteDance gehörenden Dienst Douyin. Die Online-Plattformen bekamen zu spüren, dass die EU seit Anfang Juli eine Gebühr von drei Euro auf Pakete mit geringem Warenwert ‌erhebt. Sendungen im Wert ⁠von unter 150 Euro kamen zuvor ⁠zollfrei in die Staatengemeinschaft. Der Konkurrent Alibaba meldete am Donnerstag für seinen internationalen Online-Handel einen Umsatzrückgang um acht Prozent und führte dies vor allem auf geringere Erlöse bei AliExpress nach der EU-Zollreform zurück. Die Umsätze im chinesischen Online-Handel seien bei Alibaba im September-Quartal um fünf Prozent gesunken.

(Bericht von Anzar Mehraj in Bangalore, geschrieben von Anneli Palmen, ⁠redigiert von Ralf BanserBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)