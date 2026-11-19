Berlin, 19. ⁠Nov (Reuters) - Der Deutsche Tourismusverband (DTV) warnt trotz eines Übernachtungsrekords vor wachsenden Finanzproblemen in der Reisebranche. Gute Nachfrage allein reiche nicht aus, sagte DTV-Präsident Reinhard Meyer am Donnerstag laut Redemanuskript auf dem Deutschen Tourismustag in Leipzig. Von Januar bis September seien bundesweit 387,6 Millionen Gästeübernachtungen ‌gezählt worden. Das seien 0,6 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum und ein Höchstwert für die ersten neun Monate eines Jahres.

Meyer warnte jedoch, die Zahlen sagten noch ⁠nichts darüber ⁠aus, ob touristische Angebote vor Ort dauerhaft erhalten und weiterentwickelt werden könnten. Hotels, Gaststätten und Einzelhandel litten unter hohen Kosten. Zugleich hätten Städte und Gemeinden 2025 ein Finanzierungsdefizit von 31,9 Milliarden Euro angehäuft. Im ersten Halbjahr 2026 seien weitere 20,1 Milliarden Euro hinzugekommen. "Was heute aus finanzieller Not geschlossen oder vernachlässigt wird, lässt sich morgen ‌nicht ohne Weiteres wiederherstellen", sagte Meyer.

Der DTV forderte ‌Bund und Länder auf, die Kommunen strukturell zu stärken und die Finanzierung touristischer Aufgaben verlässlicher zu machen. Einnahmen aus Gästebeiträgen, Tourismusabgaben oder Steuern im Tourismus müssten vollständig wieder in diesen ⁠Bereich fließen, sagte Meyer. Zudem dürfe der Bund nicht an der Tourismusförderung sparen. Die ‌Mittel der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" müssten ⁠gesichert und erhöht werden.

Ein weiteres Problem sieht der Verband beim Personal. Meyer verwies auf den Migrationsbericht der Bundesregierung, wonach 2024 erstmals seit 2008 wieder mehr Staatsangehörige anderer EU-Länder aus Deutschland fortgezogen als zugezogen seien. Der Wanderungsverlust ‌habe bei knapp 24.000 Menschen gelegen. Deutschland ⁠müsse sich fragen, wie attraktiv es als ⁠Arbeits- und Lebensstandort noch sei, sagte Meyer. Wer internationale Gäste und Arbeitskräfte gewinnen wolle, müsse auch für eine offene und tolerante Gesellschaft eintreten.

Beim Tourismustag steht in diesem Jahr zudem Künstliche Intelligenz im Mittelpunkt. Unter dem Motto "Weniger Routine, mehr Gastfreundschaft" will der DTV diskutieren, wie KI Tourismusorganisationen und Betriebe unterstützen kann. Neue Technologien sollten Beschäftigte entlasten und ihnen mehr Raum für persönliche Begegnungen und Gastfreundschaft geben, sagte Meyer. Der DTV vertritt nach eigenen Angaben den öffentlich finanzierten Deutschlandtourismus. ⁠Die Branche kommt auf 2,7 Millionen Beschäftigte und eine Bruttowertschöpfung von 144 Milliarden Euro.

(Bericht von Rene WagnerRedigiert von Scot W. StevensonBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ‌unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)