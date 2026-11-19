Es ist in dem Zusammenhang darauf hinzuweisen, dass derzeit, da die Aktie erst wenige Stunden gehandelt wird, zwar bereits Derivate existieren, für diese aber noch keine Ask-Kurse gestellt werden. Wir stellen also ein Produkt vor, das ab morgen oder spätestens Montag auch für Sie handelbar sein sollte.

Good to know about: Anthropic

Anthropic ist ein im Jahr 2021 von ehemaligen OpenAI-Führungskräften rund um die Geschwister Dario und Daniela Amodei gegründetes US-amerikanisches Technologieunternehmen, das sich auf die Entwicklung sicherer und zuverlässiger künstlicher Intelligenz spezialisiert hat. Das Kerngeschäft des in San Francisco ansässigen Konzerns besteht aus der Sprachmodellfamilie Claude, zu der Flaggschiffe wie Opus, Sonnet und die neuere Fable-Reihe sowie spezialisierte Werkzeuge für Programmierung und Büroarbeit gehören. Durch die Struktur als gemeinwohlorientierte Aktiengesellschaft sowie das selbst entwickelte Trainingsverfahren der sogenannten Constitutional AI verfolgt das Haus eine klare Marktpositionierung: Während andere Anbieter stark auf den breiten Endverbrauchermarkt abzielen, hat sich der Claude-Entwickler als bevorzugter Partner für Unternehmenskunden etabliert, die höchsten Wert auf Datenschutz, Nachvollziehbarkeit, logisches Schlussfolgern und Sicherheit legen. Diese Strategie zahlt sich aus, denn mehr als die Hälfte der größten US-Konzerne nutzt die Schnittstellen und Modelle bereits im produktiven Alltag, insbesondere für komplexe Softwareentwicklung und die Analyse umfangreicher Dokumente.

Im direkten Vergleich mit den schärfsten Wettbewerbern wie OpenAI, Google und Meta zeigt sich eine deutliche Aufgabenteilung am Markt. Während OpenAI über das breiteste Endkunden-Ökosystem verfügt, Google mit seiner Gemini-Reihe bei der nahtlosen Verarbeitung von Bildern, Videos und gigantischen Datenmengen im eigenen Cloud-Kosmos punktet und Meta auf frei zugängliche Open-Source-Modelle setzt, gilt die Claude-Plattform in unabhängigen Leistungstests als führend bei anspruchsvollem Programmiercode und mehrstufigen Denkaufgaben. Allerdings hat diese Spitzenleistung ihren Preis, da die Modelle im Betrieb pro Anfrage oft teurer sind als vergleichbare Angebote der Konkurrenz. Zudem befindet sich das Unternehmen in einem ungewöhnlichen Spannungsfeld, weil Tech-Giganten wie Amazon, Google und Microsoft einerseits als Großinvestoren und wichtige Vertriebskanäle über deren Cloud-Marktplätze fungieren, andererseits aber mit eigenen KI-Systemen direkt um dieselben Unternehmenskunden konkurrieren.

Die wirtschaftlichen Chancen und Potenziale des Konzerns sind enorm, was sich an einer rasanten Umsatzexplosion von wenigen Hundert Millionen Dollar im Jahr 2024 auf über 33 Milliarden Dollar allein in den ersten neun Monaten des Jahres 2026 ablesen lässt. Ein gewaltiger Effizienztreiber liegt zudem in der eigenen Produktivität, da die hauseigene künstliche Intelligenz mittlerweile den Großteil des neuen Programmcodes für die Weiterentwicklung der Plattform selbst schreibt. Dennoch stehen diesen Aussichten erhebliche Risiken gegenüber, vor allem durch die gigantischen Ausgaben für Rechenleistung und Energie. Das Unternehmen hat sich über Jahre hinweg zu Infrastrukturinvestitionen von rund 900 Milliarden Dollar verpflichtet, was trotz steigender Einnahmen zu hohen Nettoverlusten führt. Hinzu kommen die Gefahr sinkender Margen durch günstigere Konkurrenzmodelle, strenge staatliche Regulierungen, die starke Abhängigkeit von externen Cloud-Partnern sowie die vom Unternehmen im eigenen Börsenprospekt offen thematisierten Sicherheitsrisiken autonomer Systeme.

Seinen bisherigen finanziellen Höhepunkt erreicht der KI-Pionier genau heute, am 19. November 2026, mit dem historischen Börsengang an der US-Technologiebörse Nasdaq unter dem Kürzel ANT. Mit einem Ausgabepreis von 83 Dollar je Aktie und einem Emissionsvolumen von über 81 Milliarden Dollar zuzüglich einer Privatplatzierung von 26 Milliarden Dollar durch Tech-Schwergewichte handelt es sich um den größten Börsengang der Geschichte. Auf vollständig verwässerter Basis wird der Konzern damit auf rund 1,5 Billionen Dollar taxiert und steigt auf Anhieb in die Liga der wertvollsten Unternehmen der Welt auf, noch vor dem ewigen Rivalen OpenAI, der seinen eigenen Börsengang auf das kommende Jahr verschoben hat. Für freie Aktionäre bleibt die Mitsprache allerdings stark begrenzt, da die sieben Mitgründer über eine spezielle Aktienstruktur weiterhin die Mehrheit der Stimmrechte kontrollieren und ein unabhängiges Kontrollgremium über die Einhaltung der gemeinnützigen Sicherheitsziele wacht.

Entwicklung vor Erstnotiz und am ersten Handelstag (heute)

Eine Chart-Analyse kann es freilich zunächst nicht für diese Aktie geben, da noch keine Historie existiert. In den Quotierungen VOR der heutigen Erst-Notiz wurden durchweg Preise gehandelt, die weit über dem Ausgabepreis von 83 Dollar lagen. Gerne testen Aktien in einem neutralen oder bearishen Umfeld die Region um den Ausgabepreis in den ersten Wochen nochmals. Dort ergeben sich dann Kauf-Chancen.

Quelle: www.onvista.de

Fazit

So früh wurde Ihnen wahrscheinlich noch nie eine Aktie vorgestellt! Weder existiert ein Chart, noch sind die emittierten Produkte bereits handelbar (jedenfalls werden keine Kauf-Kurse gestellt). Wir haben ein passendes Produkt ausgewählt, mit dem Sie in den nächsten Tagen, im Falle eines Rücksetzers an den Ausgabepreis eine erste Tranche Long kaufen können. Nachfolgend stellen wir das Produkt vor.

Turbo Call Optionsschein auf Anthropic

Für die heutige Trading-Gelegenheit haben wir für Sie einen Turbo Call Optionsschein des Emittenten Lang & Schwarz ausgewählt. Das Produkt hat seinen Basispreis und die K.O.-Schwelle gleichauf bei 75 US-Dollar. Bei einem aktuellen Preis von 101,76 Dollar entspricht das einem Hebel von 3,4. Um möglichst wenig Kapital zu binden und gleichzeitig die maximal mögliche Hebelwirkung zu erzielen, wählen wir die Produkte stets so aus, dass gilt: Einsatz gleich Risiko. Die WKN lautet LD0ZX9.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: keine

Unterstützungen: keine

Turbo Call Optionsschein auf Anthropic

Basiswert Anthropic WKN LD0ZX9 ISIN DE000LD0ZX99 Basispreis 75 USD K.O.-Schwelle 75 USD Typ Turbo Optionsschein Laufzeit open end (endlos) Emittent Lang & Schwarz Hebel 3,4 Stop-Loss Hebelzertifikat 0,20 Euro

Risikowarnung gemäß der BaFin-Allgemeinverfügung vom 15. Oktober 2025: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

* Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.