Shenzhen, ⁠19. Nov (Reuters) - US-Präsident Donald Trump ist am Rande des Apec-Gipfels im chinesischen Shenzhen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin zusammengekommen. Das Treffen sei gut ‌verlaufen, meldeten russische Nachrichtenagenturen im Anschluss am Donnerstag. Hauptthema sei der Ukraine-Konflikt gewesen. Trump betonte ⁠zu ⁠Beginn des Treffens das gute Verhältnis der beiden Staatschefs. "Wir haben seit vielen Jahren eine großartige Beziehung", sagte der US-Präsident zu Putin und verwies dabei darauf, dass sich beide seit langem ‌kennen würden. Er denke, dass ‌aus dem Treffen viele wunderbare Dinge entstehen oder zumindest ihren Anfang nehmen könnten. "Aber ich denke, sie ⁠werden daraus entstehen", sagte Trump.

Das Gespräch fand kurz ‌vor einem Treffen von ⁠Trump und Putin mit dem chinesischen Staatschef Xi Jinping am Rande der Konferenz der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (Apec) statt. Bei dem ersten ‌Dreiergipfel von Trump, ⁠Putin und Xi dürfte es ⁠unter anderem um den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine, den US-Krieg gegen den Iran sowie Handelsfragen gehen. Trump hatte zudem angekündigt, über atomare Abrüstung sprechen zu wollen.

(Bericht von Jarrett Renshaw and Trevor Hunnicutt, geschrieben von Christian Götz, redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen ⁠wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)