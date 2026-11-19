- von Jarrett Renshaw und ⁠Trevor Hunnicutt

Shenzhen, 19. Nov (Reuters) - China, die USA und Russland haben nach ihrem als historisch gewerteten Dreiergipfel in einer "Friedenserklärung" ihren Willen zu einer weiltweit sicheren Energieversorgung betont und vor den Risiken von Atomwaffen gewarnt. Dies geht aus einem Papier hervor, das die staatliche chinesische Nachrichtenagentur Xinhua nach dem etwa anderthalbstündigen Treffen in Shenzhen am Donnerstag veröffentlichte. Die Präsidenten Xi Jinping, Donald Trump und Wladimir Putin betonten Xinhua zufolge, dass ein Atomkrieg nicht gewonnen werden könne und niemals geführt werden dürfe. Die drei Staaten wollten daher einen dreiseitigen Dialog über die Verringerung nuklearer Risiken und die Nichtverbreitung von Atomwaffen führen.

Die drei größten ‌Atommächte der Welt bekannten sich den Staatsmedien zufolge außerdem zur Wahrung der strategischen Stabilität und der internationalen Sicherheit. Zudem erklärten sie, dass der Internationale Strafgerichtshof (IStGH) und ähnliche Institutionen ihre Befugnisse nicht missbrauchen dürften. Wegen des russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine und dessen Folgen hat der Gerichtshof einen Haftbefehl gegen Putin ausgestellt. Zum Auftakt ihres Treffens bezeichneten die drei ⁠Präsidenten ihre Zusammenkunft an einem ⁠runden Tisch in einer Villa, die an einem See zwischen bewaldeten Hügeln liegt, als historischen Moment.

"Wir schreiben wirklich Geschichte", sagte Trump. "Noch nie wurde Frieden geschlossen, indem man Gelegenheiten zum Dialog ausgeschlagen hat." Putin musste jüngst im Krieg gegen die Ukraine nach der schweren Beschädigung der wichtigen Brücke zwischen der völkerrechtswidrig annektierten Krim und Russland einen Rückschlag hinnehmen. Er erklärte, Russland, die USA und China hätten "zahlreiche gemeinsame Interessen bei der Beilegung regionaler Konflikte, darunter natürlich auch desjenigen in der Ukraine".

Xi nahm im Gegensatz zu Trump und Putin keinen direkten Bezug zur Ukraine. "Die Geschichte lehrt uns, dass in der Welt Frieden herrscht, wenn Großmächte in Harmonie leben", sagte Xi laut chinesischen Staatsmedien. "Wenn Großmächte aneinandergeraten, stürzt die Welt ins Chaos." Xi forderte zudem, Atomwaffen müssten verboten und beseitigt werden, ‌mit dem obersten Ziel, eine atomwaffenfreie Welt zu schaffen, wie die Nachrichtenagentur Xinhua gesondert meldete. Xi hatte sich in ‌der Vergangenheit ähnlich geäußert, obwohl China sein Atomprogramm ausbaut.

"PEKINGS SCHLIMMSTER ALBTRAUM"

In Berlin war am Donnerstagnachmittag parallel ein Gipfel der "Koalition der Willigen" zur Unterstützung der Ukraine geplant. Bundeskanzler Friedrich Merz wollte dazu Dutzende Staats- und Regierungschefs empfangen, darunter auch den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj. Auch die US-Sondergesandten Steve Witkoff und Jared Kushner wurden in der Bundeshauptstadt erwartet.

Zwischen China, den USA und Russland bestehen erhebliche Meinungsverschiedenheiten über die Ukraine, den Iran, ⁠Atomwaffen und den Handel. Ihr Treffen am Rande des Asien-Pazifik-Gipfels Apec hat jedoch kleinere Staaten verunsichert, die eine Missachtung ihrer Interessen befürchten. Trump bestand darauf, die nukleare Rüstungskontrolle zu einem zentralen Thema ‌des Gipfels zu machen. China hatte es in der Vergangenheit dagegen wiederholt abgelehnt, sich an Gesprächen ⁠mit Washington und Moskau zu beteiligen, da beide über weitaus größere Atomwaffenarsenale verfügen. "Es ist nicht leicht, sie aufzugeben", sagte Trump zu Xi und Putin zu Beginn ihres Treffens.

Die Staatschefs hätten viele Gründe für einen gemeinsamen Auftritt, jedoch weit weniger, um sich in der Sache zu einigen, sagte Craig Singleton von der Denkfabrik Foundation for Defense of Democracies. Die Gespräche zwischen Trump und Xi knüpfen an die Verlängerung ihres Handelsfriedens in diesem Monat an. Die Unterredungen finden jedoch zugleich vor dem Hintergrund wachsender Spannungen ‌wegen Berichten über die Umleitung von Nvidia-Chips über Südostasien nach China statt. Dies wirft Fragen bezüglich der Wirksamkeit ⁠der US-Exportbeschränkungen und des künftigen Zugangs Chinas zu Spitzentechnologie auf. "Das ist Pekings ⁠schlimmster Albtraum", sagte Singleton.

"EIN GROSSARTIGER PRÄSIDENT"

Xi rief bei den Beratungen der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftskooperation (Apec) am Donnerstag zu einem "freien und offenen" Handel auf. Westlichen Staats- und Regierungschefs zufolge setzt Chinas Wachstumsmodell einseitig auf die Stärkung der Industrie zulasten der Verbraucher. Dies sei unfair und führe zu einem destabilisierenden Ungleichgewicht im Welthandel. Putin erklärte, Russland spiele eine Schlüsselrolle für die Nahrungsmittel- und Energiesicherheit im Asien-Pazifik-Raum. Trump stand unter dem Eindruck einer Niederlage bei den jüngsten Zwischenwahlen und des Spionageskandals um Nvidia. Er sagte vor den Gipfelteilnehmern, die USA seien seit Jahrhunderten eine Pazifikmacht.

Xi hatte Trump bei dessen Ankunft am Flughafen begrüßt und kurz umarmt. Es war das erste Mal seit Xis Amtsantritt als Präsident, dass er einen Staatsgast am Flughafen empfing. Er erwiderte damit eine Geste Trumps bei ihrem letzten Treffen im September auf dem US-Stützpunkt Joint Base Andrews. Trump hob beim US-Sender Fox News den prunkvollen Empfang hervor und nannte dies einen "Erfolg" sowohl für China als auch für die USA. "Das ist ein großartiger Präsident, einer der großartigen Präsidenten Chinas, und er ist noch nie zum Flughafen gefahren, um jemanden abzuholen", sagte Trump. Das ⁠Zeremoniell stand im Gegensatz zu der eher zurückhaltenden Begrüßung anderer Staatschefs, darunter auch Putin.

(Mitarbeit Liz Lee, Ju-min Park in Shenzhen; Mei Mei Chu, Shi Bu, Xiuhao Chen und Yukun Zhang in Peking; Farah Master in Hongkong; David Brunnstrom in Washington; Daniel Trotta in Los Angeles; Jekaterīna Golubkova in Tokio; Ben Blanchard in Taipeh Bearbeitet von Jarrett Renshaw, Marius Zaharia und Alexander RatzRedigiert von Kerstin DörrBei Rückfragen wenden Sie ‌sich an berlin.newsroom@tr.com)