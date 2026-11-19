Zürich, 19. Nov (Reuters) - ⁠Die Großbank UBS geht zu der geplanten Verschärfung der Schweizer Bankenregulierung stärker auf Distanz und weist wesentliche Teile der Vorlage zurück. Die Vorschläge für das dritte "Too Big To Fail"-Maßnahmenpaket seien unverhältnismäßig und international nicht abgestimmt, teilte das Institut am Donnerstag im Rahmen des laufenden Anhörungsverfahrens zum Gesetzgebungsprozess (Vernehmlassung) mit. Die Vorlage füge dem im internationalen Vergleich strengen Schweizer Regelwerk weitere unverhältnismäßige Sonderregeln ("Swiss Finish") ‌hinzu und lasse keinen hinreichenden zusätzlichen Nutzen für die Finanzstabilität erkennen. Ähnlich hatte sich zuvor bereits der Schweizer Bankenverband geäußert.

Die UBS unterstütze zwar weiterhin das Ziel, die Lehren aus der Krise der 2023 übernommenen Credit Suisse aufzuarbeiten. Das ⁠Gesetzespaket lehne sie ⁠in der vorgeschlagenen Ausgestaltung jedoch in wesentlichen Teilen ab. Im Juni 2025 hatte das Institut noch erklärt, es unterstütze "im Grundsatz die meisten" der von der Schweizer Regierung veröffentlichten Regulierungsvorschläge. Als Ausnahme nannte die UBS damals die deutlich strengeren Eigenkapitalanforderungen. Diese lehnt sie zwar weiterhin klar ab. Insidern zufolge rechnet die Firmenspitze aber damit, dass das Schweizer Parlament eine für die Bank nachteilige neue Vorgabe beschließt.

Weite Teile des übrigen Pakets zerzauste die UBS nun. Dies betrifft etwa die Liquiditätsvorgaben. ‌Mindestens 30 Milliarden Dollar an zusätzlichen hochqualitativen liquiden Aktiven wären den Berechnungen ‌der UBS zufolge allein zur Erfüllung der Anforderungen erforderlich. Dadurch steige auch der Kapitalbedarf.

Dies komme zum Kapitalbedarf hinzu, den die von der Schweizer Regierung geforderte stärkere Unterlegung der Auslandstöchter mit sich bringe, erklärte Finanzchef Todd Tuckner auf einer Anlegerkonferenz von JP Morgan. Die Regulierungskosten ⁠würden sich über die Zeit auch in der Rendite und der Bewertung niederschlagen und Auswirkungen auf die Wettbewerbsfähig haben. "Aber ‌in der Zwischenzeit konzentrieren wir uns selbstverständlich darauf, in der Schweiz ⁠zu bleiben und ein erfolgreiches, international tätiges Schweizer Institut zu sein, das dauerhafte Profitabilität, Wachstumsperspektiven und attraktive Kapitalrückflüsse für unsere Aktionäre erwirtschaftet", so Tuckner. Präsident Colm Kelleher hatte im September einen Wegzug der Bank ins Spiel gebracht, falls die Regulierung in der Schweiz zu streng ausfalle.

Die Schweiz solle ihr Liquiditätsregime vielmehr vereinfachen ‌und sich wie wichtige internationale Finanzplätze auf die Vorbereitung von Sicherheiten ⁠für den Krisenfall konzentrieren, hieß es in der ⁠UBS-Stellungnahme weiter. Das Institut kritisiert zudem die geplante Ausweitung der Kompetenzen der Finanzmarktaufsicht Finma sowie neue Governance-Vorschriften. Die Bank lehnt dabei den vorgesehenen Anwendungsbereich für ein neues Verantwortlichkeitsregime für Führungskräfte (Senior-Managers-Regime) entschieden ab. Der Schweizer Entwurf würde eine ganze Hierarchiestufe unterhalb von Oberleitungsorgan und Geschäftsleitung erfassen, während vergleichbare internationale Regelungen wie in Großbritannien auf einen begrenzten Kreis klar definierter Managementrollen abzielten. Rund 150 Personen wären davon bei der UBS Group betroffen, deren Ernennung jeweils vorab von der Finma genehmigt werden müsste.

Das Institut weist zudem geplante Frühinterventionsmaßnahmen der Aufsicht ohne objektive Auslöseschwellen zurück. Diese sollten an eine wahrscheinliche oder unmittelbar bevorstehende Rechtsverletzung anknüpfen und nicht an eine lediglich subjektiv vermutete Verletzung, wie von der Regierung vorgeschlagen. ⁠Auch eine starre Pflichtrotation für die aufsichtsrechtliche Prüfgesellschaft lehne die UBS mangels nachgewiesenen Nutzens ab.

(Bericht von Oliver Hirt und Ariane Lüthi, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)