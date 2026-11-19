FRANKFURT (dpa-AFX) - Weniger Unternehmen in Deutschland klagen über Fachkräftemangel. Das zeigt das aktuelle Fachkräftebarometer der Förderbank KfW und des Münchner Ifo-Instituts. Demnach gaben im Oktober knapp ein Viertel (23 Prozent) der 9.000 befragten Unternehmen an, dass fehlendes qualifiziertes Personal ihre Geschäftstätigkeit einschränke. Im Oktober vergangenen Jahres waren es noch drei Prozentpunkte mehr. Ein Rekordwert wurde demnach im Sommer 2022 mit knapp 50 Prozent der Unternehmen erreicht.

Allerdings bleiben aktuell Unterschiede zwischen den Branchen. Besonders im Handel hat sich die Lage deutlich verbessert, zeigen die KfW-Daten: Im Oktober 2025 klagten rund 22 Prozent der Unternehmen über fehlendes Personal, in diesem Jahr sind es noch etwa 17 Prozent. Ähnlich sieht es unter den Dienstleistungsfirmen aus, dort ging der Fachkräftemangel nach Selbsteinschätzung von 30 auf 25 Prozent zurück.

Mangel in der Industrie und am Bau

Im verarbeitenden Gewerbe zeigt sich laut KfW langsam der Konjunkturumschwung: "Die Unternehmen stellen wieder mehr ein - und suchen daher auch wieder vermehrt und oft erfolglos Fachkräfte." Besonders Getränkehersteller und Papierproduzenten meldeten fehlendes Fachpersonal. Insgesamt beklagten in der Umfrage 19,6 Prozent der Industrieunternehmen einen Fachkräftemangel, 2,5 Prozentpunkte mehr als 2025.

Besonders betroffen sahen sich hingegen Betriebe am Bau, so die KfW. 31 Prozent gaben an, dass der Fachkräftemangel ihre Geschäfte einschränke. Zwar bekommen die Unternehmen mehr staatliche Aufträge durch die milliardenschweren Staatsausgaben für Infrastruktur wie Straßen und Brücken. Doch der Fachkräftemangel bremst laut KfW die Umsetzung.

Zwar gebe es 4,6 Millionen Arbeitssuchende in Deutschland, dennoch können die offenen Stellen nicht besetzt werden, sagte KfW-Chefvolkswirt Dirk Schumacher. Stattdessen lägen die Ursachen in fehlenden Qualifikationen oder darin, dass viele Arbeitsuchende nur eingeschränkt regional mobil seien./fm/als/DP/jha