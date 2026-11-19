Den Haag, 19. ⁠Nov (Reuters) - Der Internationale Gerichtshof (IGH) in Den Haag hat Myanmar für Völkermord an der muslimischen Minderheit der Rohingya verantwortlich gemacht. Die Tötung Tausender Menschen und die weit verbreitete sexuelle Gewalt durch die Sicherheitskräfte des südostasiatischen Landes im Jahr 2017 stellten einen vom Staat gelenkten Genozid dar, entschied das höchste UN-Gericht am Donnerstag. ‌Es ist das erste Mal, dass das Gericht einen Staat für Völkermord zur Verantwortung zieht und erst das vierte Mal seit dem Holocaust, dass ein internationales Gericht einen Genozid juristisch feststellt. Die ⁠Entscheidung könnte ⁠Auswirkungen auf andere Verfahren haben, wie etwa die Klage Südafrikas gegen Israel wegen des Vorwurfs des Völkermords im Gazastreifen. Sowohl Myanmar als auch Israel weisen die Vorwürfe zurück.

Das Verfahren gegen Myanmar war vor sieben Jahren vom westafrikanischen Gambia angestrengt worden. Das Gericht erklärte, es habe befunden, dass Myanmar Völkermord an den Rohingya begangen habe. Die Richter sahen es als erwiesen an, dass Myanmars Militär bei ‌sogenannten Säuberungsaktionen Massenhinrichtungen an Männern und Jungen verübte, Frauen vergewaltigte ‌und Hunderte Dörfer niederbrannte. "Das Gericht kam zu dem Schluss, dass Myanmars Sicherheitskräfte Tausende von Rohingya-Zivilisten getötet, weit verbreitete sexuelle Gewalt sowie extreme Gewalt gegen Kinder verübt und Rohingya auf der Flucht angegriffen haben", sagte der Vorsitzende ⁠Richter Yuji Iwasawa bei der Verlesung des Urteils. Die Entscheidung der 15 Richter ist rechtskräftig, eine Berufung ‌ist nicht möglich.

Das Urteil erkenne das Leid der ⁠Rohingya an, teilte der außenpolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Adis Ahmetovic, mit. Es mache klar: "Kein Staat steht über dem Völkerrecht."

Mindestens 700.000 Rohingya wurden durch das Vorgehen des Militärs aus dem mehrheitlich buddhistischen Myanmar vertrieben. Das Gericht erklärte, Myanmar müsse eine sichere Rückkehr der Vertriebenen sowie ‌die Zusammenführung von Familien ermöglichen und sei zu Entschädigungszahlungen ⁠verpflichtet, deren Höhe zu einem späteren Zeitpunkt ⁠festgesetzt werden solle. Der IGH entscheidet über Streitigkeiten zwischen Staaten, verfügt jedoch kaum über Mittel, seine Urteile durchzusetzen. Er ist zu unterscheiden vom Internationalen Strafgerichtshof (IStGH), der Einzelpersonen anklagt. Internationale Gerichte hatten einen Genozid zuvor bereits in den Fällen von Ruanda 1994, Srebrenica 1995 und bei den Verbrechen der Roten Khmer in Kambodscha in den späten 1970er Jahren anerkannt. Völkermord wurde vor internationalen Gerichten bisher nur selten festgestellt, und die Hürden dafür sind hoch, vor allem weil die Ankläger eine gezielte Absicht nachweisen müssen, eine nationale, ethnische oder religiöse Gruppe ganz oder teilweise zu vernichten.

(Bericht ⁠von Stephanie van den Berg und Anthony Deutsch, Mitarbeit: Andreas Rinke, geschrieben von Christian Götz, redigiert von Kerstin Dörr.Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)