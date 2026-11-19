Wohnen

Dresden/Hamburg (dpa) - Die Menschen in Deutschland müssen für ihre Miete im Schnitt weniger lange arbeiten als vor gut 20 Jahren. Pro Quadratmeter Wohnfläche fielen 2025 im bundesweiten Durchschnitt 23,8 Minuten Arbeitszeit pro Monat an, wie Forscher von Ifo Dresden und dem Hamburgischen Weltwirtschaftsinstitut (HWWI) errechnet haben. Das waren 0,6 Minuten weniger als noch 2004.

«Wer nur auf steigende Mieten schaut, übersieht, dass auch die Einkommen deutlich gestiegen sind», sagt Marcel Thum, Leiter der Ifo-Niederlassung Dresden. «Entscheidend ist, ob die Einkommen schneller steigen als die Wohnkosten.»

«Die bundesweiten Durchschnitte verdecken große regionale Unterschiede», betont Michael Berlemann, wissenschaftlicher Direktor des HWW. «Während Wohnen in weiten Teilen Ostdeutschlands günstiger geworden ist, wurde es in Berlin und in Regionen im Süden und Norden teurer.»

Mehr Gegenden mit sinkender Arbeitszeit pro Quadratmeter

Insgesamt gibt es mehr Gegenden, in denen der Arbeitsaufwand pro Quadratmeter deutlich gesunken ist. In 188 von 382 untersuchten Kreisen, Landkreisen und kreisfreien Städten sank die Arbeitszeit pro Quadratmeter von 2004 bis 2024 um mehr als 5 Prozent, während er nur in 73 um mehr als 5 Prozent stieg. Für 18 kreisfreie Städte waren keine ausreichenden Daten verfügbar.

Insbesondere in Ostdeutschland - mit Ausnahme Berlins und Umgebung - finden sich viele Gegenden mit sinkenden Werten. Auch in vielen Gebieten in Nordrhein-Westfalen, Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland muss man weniger lang arbeiten. In geringerem Maß finden sich solche Gegenden auch in Niedersachsen, Baden-Württemberg und Bayern oder Schleswig-Holstein. In Bayern überrascht dabei unter anderem der als teuer geltende Bereich südlich von München mit einer sinkenden Arbeitszeit pro Quadratmeter. Das für hohe Mieten bekannte München selbst liegt im Bereich zwischen minus und plus 5 Prozent.

Wo länger gearbeitet werden muss

Deutliche Anstiege finden sich dagegen besonders oft im Nordwesten Niedersachsens, in Schleswig-Holstein sowie in Teilen Bayerns und Baden-Württembergs.

Die stärksten Rückgänge - mehr als 40 Prozent - stellten die Forscher in Mansfeld-Südharz, dem Kyffhäuserkreis und dem Jerichower Land fest. Besonders große Anstiege um mehr als ein Viertel gab in den Städten Landshut und Heilbronn - sowie mit fast einem Viertel im Landkreis Göttingen.

Beim Kauf sieht es anders aus

Eine ähnliche Analyse stellten die Wirtschaftsforscher auch zum Kauf von Eigentumswohnungen an. Hier zeigt sich allerdings im Schnitt ein Anstieg der Preise, der stärker ist als bei den Löhnen. Auch die regionale Verteilung ist etwas anders. Unter anderem sind hier sehr viel größere Teile Bayerns und Baden-Württembergs deutlich teurer geworden. Dass in weiten Teilen des Ostens die Arbeitszeitaufwände pro Quadratmeter gesunken sind, blieb dagegen gleich.

Basis der Berechnungen waren Miet- und Kaufpreise aus einem Informationssystem der zur Scout24 Gruppe gehörenden Bulwiengesa. Bei Mieten wurden Wiedervermietungswerte für Wohnungen angesetzt, beim Kauf Wiederverkaufswerte für Wohnungen. Bei den Löhnen errechneten die Wissenschaftler Nettowerte. Basis war dabei eine unverheiratete Person ohne Kinder. Beim Vergleich auf Kreisebene kann es den Forschern zufolge unter Umständen in Gegenden mit starkem Pendlerverkehr zu Verzerrungen kommen, da die Löhne nach Arbeitsort und nicht nach Wohnort ermittelt wurden.