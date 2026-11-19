Berlin, ⁠19. Nov (Reuters) - Der kriselnde Autobauer Volkswagen fordert im Tarifkonflikt mit ‌der IG Metall Nullrunden bis 2028, den Wegfall ⁠von ⁠Zulagen und mehr Flexibilität bei der Arbeitszeit. Im Mittelpunkt der Tarifrunde stehe ‌eine deutliche Entlastung ‌bei den Arbeitskosten, teilte der Wolfsburger Konzern ⁠am Donnerstag mit. Seit ‌den ⁠Tarifverhandlungen 2024 sei der Handlungsdruck weiter gestiegen. "Zusätzliche Schritte sind unabdingbar, ‌um ⁠im Wettbewerb zu ⁠bestehen."

(Bericht von Christina Amann, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter Berlin.Newsroom@thomsonreuters.com (für ⁠Politik und Konjunktur) oder Frankfurt.Newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte)