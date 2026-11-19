Volkswagen fordert in Tarifkonflikt Nullrunden bis 2028
Reuters · Uhr
Thema: E-Mobilität
Berlin, 19. Nov (Reuters) - Der kriselnde Autobauer Volkswagen fordert im Tarifkonflikt mit der IG Metall Nullrunden bis 2028, den Wegfall von Zulagen und mehr Flexibilität bei der Arbeitszeit. Im Mittelpunkt der Tarifrunde stehe eine deutliche Entlastung bei den Arbeitskosten, teilte der Wolfsburger Konzern am Donnerstag mit. Seit den Tarifverhandlungen 2024 sei der Handlungsdruck weiter gestiegen. "Zusätzliche Schritte sind unabdingbar, um im Wettbewerb zu bestehen."
(Bericht von Christina Amann, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter Berlin.Newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder Frankfurt.Newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte)
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