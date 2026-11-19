Berlin, 19. Nov (Reuters) - ⁠Der angeschlagene Autobauer Volkswagen fordert im Tarifkonflikt mit der IG Metall eine Abkehr von der 35-Stunden-Woche. Dazu sollen die Gehälter bis 2028 nicht erhöht werden und Zusatzleistungen wegfallen, wie aus dem Forderungskatalog hervorgeht, den der Konzern am Donnerstag veröffentlichte. Im Mittelpunkt der Tarifrunde müsse eine deutliche Entlastung bei den Arbeitskosten stehen. Seit den Tarifverhandlungen 2024 sei der Handlungsdruck weiter gestiegen. "Zusätzliche Schritte sind unabdingbar, um im Wettbewerb ‌zu bestehen."

Neben den Einschnitten beim Gehalt geht es in den Verhandlungen um eine Flexibilisierung und Erhöhung der Arbeitszeit. Künftig solle diese je nach Bedarf an die betriebliche Auslastung angepasst werden können, fordert das Unternehmen - ohne Entgeltausgleich nach oben und ⁠mit proportionaler Entgeltanpassung ⁠nach unten. "In den Verhandlungen werden wir auch über Veränderungsbereitschaft und einen flexibleren Personaleinsatz sprechen", sagte Kerstin Scholz, die gemeinsam mit Frank Irschner für VW in der Tarifrunde spricht. Die Rahmenbedingungen hätten sich für den Autobauer signifikant verschlechtert. "Deshalb müssen wir schneller werden, sowohl im Umbau des Unternehmens als auch in der Anpassung der Kostenstruktur."

"KEIN STURM IM WASSERGLAS"

Bei den Arbeitnehmern stößt das auf scharfe Kritik. Die IG Metall sprach von einem "Katalog des Grauens". "Der VW-Vorstand fällt seinen Beschäftigten mit dem Messer in den Rücken", sagte Thorsten ‌Gröger, Verhandlungsführer bei der IG Metall. "Volkswagen steht vor einer Zerreißprobe, über deren ‌Ausmaß sich die Arbeitgeberseite offenbar noch immer nicht im Klaren ist." Das Unternehmen müsse sich auf einen längeren Konflikt einstellen. "Das wird kein Sturm im Wasserglas, der sich bis Jahresende legt. Das wird ein zäher, erbitterter und kräftezehrender Konflikt, der tiefe Spuren im Konzern hinterlassen wird." Es ⁠gehe nicht nur um Tarifverträge oder einzelne Forderungen. "Es geht um die Frage, ob die Mitbestimmung bei Volkswagen Bestand hat oder ‌ob ein Vorstand glaubt, sie nach eigenem Gutdünken schleifen zu können."

Mit ⁠dem Kompromiss aus dem Dezember 2024 habe die Belegschaft geliefert, sagte Betriebsratschefin Daniela Cavallo. Inzwischen fühle sie sich betrogen und traue dem Vorstand nicht mehr. "Seine Zusagen sind offensichtlich nichts mehr wert, Stichwort Zukunftsprodukte und Gamechanger." Das Produktionskonzept mit dem Titel Gamechanger war Teil der Tarifeinigung von 2024 und beinhaltete unter anderem den Einsatz von Großgussteilen. ‌Volkswagen hatte das Vorhaben erst vor kurzem gestrichen.

WERKE STEHEN ZUR DISPOSITION

Der ⁠Autobauer steckt tief in der Krise. Im dritten Quartal ⁠fiel ein Verlust von 5,9 Milliarden Euro an, so viel wie seit dem Dieselskandal vor mehr als einem Jahrzehnt nicht mehr. Dem Unternehmen machen unter anderem der Kollaps des China-Geschäfts und die Zölle von US-Präsident Donald Trump zu schaffen. Dazu kommt die Antriebswende in Europa, welche auf die Marge drückt. Diese fällt bei Elektroautos deutlich niedriger aus als bei Verbrennern.

Konzernchef Oliver Blume hat dem Unternehmen einen Sparkurs verordnet. Zehntausende Arbeitsplätze weltweit könnten wegfallen, die Produktion in vier Werken in Deutschland steht langfristig zur Disposition. Die IG Metall fordert in dem Konflikt unter anderem fünf Prozent mehr Gehalt und orientiert sich damit an der Forderung in den Tarifverhandlungen der breiteren Metall- und Elektroindustrie. Diese laufen schon seit Wochen, stecken derzeit ⁠aber fest. Ab Freitag starten dort erstmals seit acht Jahren ganztägige Warnstreiks, unter anderem in Werken von BMW, Audi und Porsche.

(Bericht von Christina Amann, redigiert von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter Berlin.Newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder Frankfurt.Newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte)