VW verlangt Nullrunden und Einschnitte bei 35-Stunden-Woche
dpa-AFX · Uhr
Thema: E-Mobilität
WOLFSBURG (dpa-AFX) - Volkswagen will in den anstehenden Tarifverhandlungen Nullrunden für die Jahre 2027 und 2028 durchsetzen. Außerdem soll die Arbeitszeit von derzeit 35 Stunden in der Woche ohne Entgeltausgleich "nach Bedarf an die betriebliche Auslastung angepasst werden können", wie der Autobauer mitteilte./jwe/DP/jha
|Einstellungen
|Aktueller Kurs
|Perf. akt.
Perf. 1 Jahr
|Chart
1 Jahr
|Einstellungen
|–
|–
|–
|–
|–
|–
Das könnte dich auch interessieren
Plus-Analysen
Wieso ich diesen Finanzwert einfach kaufen musstegestern, 16:00 Uhr · onvista
PlusNach starker Rally wieder billig
Bleibt Nvidia dominant? Das ist die wichtigste Ratio15. Nov. · onvista
PlusChartzeit Marktbericht 15.11.2026