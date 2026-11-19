ERIWAN (dpa-AFX) - Außenminister Johann Wadephul ist auf dem Rückweg von einer Reise in den Südkaukasus ausgebremst worden. Der für etwa 5.00 Uhr MEZ geplante Abflug des CDU-Politikers aus der armenischen Hauptstadt Eriwan nach Berlin musste wegen unvorhergesehener Änderungen auf dem geplanten Flugweg verschoben werden. Wadephul hatte von Dienstag an politische Gespräche in den früheren Sowjetrepubliken Aserbaidschan und Armenien geführt.

Der Flugkapitän des Airbus der Flugbereitschaft der Bundeswehr, mit dem Wadephul und sein Team unterwegs sind, teilte mit, es seien einige Lufträume in der Türkei gesperrt worden. Aus diesem Grund könne die geplante Flugroute nicht geflogen werden. Gemeinsam mit der Flugbereitschaft in Köln suche man eine andere Flugroute, um so schnell wie möglich den Weg nach Deutschland antreten zu können. Warum die Lufträume in der Türkei gesperrt worden waren, wurde nicht mitgeteilt./bk/DP/zb