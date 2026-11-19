Der amerikanische Geldpolitiker Christopher Waller hat es kürzlich klar auf den Punkt gebracht. „Die Inflation bewegt sich in die falsche Richtung, und breitet sich auch noch aus“, sagte er kürzlich gegenüber dem US-Finanzmedium„CNBC“. Tatsächlich erreichte die Teuerung der weltgrößten Volkswirtschaft im September mit 3,7 Prozent jährlich den höchsten Stand seit Juni.
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