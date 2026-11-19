BERLIN (dpa-AFX) - Nato-Generalsekretär Mark Rutte hat das Dreiertreffen von US-Präsident Donald Trump mit Kremlchef Wladimir Putin und Chinas Staatschef Xi Jinping als "wichtig" bezeichnet. "Man darf nicht vergessen, dass Russland und die USA große Atommächte sind. China ist eine aufstrebende Atommacht", sagte er am Rande des Treffens von Unterstützerstaaten der Ukraine im Kanzleramt in Berlin. Aus seiner Sicht seien solche Treffen "völlig normal". "Deshalb mache ich mir überhaupt keine Sorgen", sagte er.

Zur Rolle des US-Präsidenten erklärte Rutte, dieser unternehme unablässig gewaltige Anstrengungen, um Frieden in der Ukraine zu erreichen, und dafür könne er ihn nur loben. Es sei sehr erfreulich, dass sich die Europäer, die USA und die Ukraine in Abu Dhabi auf das beste weitere Vorgehen verständigt hätten und dass Europa in weitere Gespräche mit Russland einbezogen werden solle. In Berlin werde man nun auch darüber sprechen, wie man die Ukraine, solange der Krieg noch andauere, stark halten könne. Dies bedeute, dafür zu sorgen, dass sie die benötigten Waffen und die sonstige nötige Unterstützung erhalte.

Rutte verwies zudem auf das Treffen von Alliierten und Partnern am Dienstag in der Nato-Zentrale. Bei diesem habe man sich bereits darauf verständigt, dass die Ukraine auch im kommenden Winter und darüber hinaus die Waffen und die gesamte weitere Unterstützung erhalten solle, die sie für den Abwehrkampf gegen Russland und die Vorbereitung auf weitere Friedensverhandlungen brauche./aha/DP/jha