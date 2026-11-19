Shenzhen, 19. ⁠Nov (Reuters) - Chinas Präsident Xi Jinping hat die USA Staatsmedien zufolge bei einem Treffen mit US-Präsident Donald Trump aufgefordert, mit Blick auf die Taiwan-Frage das "Richtige" zu tun. Andernfalls drohten größere Rückschläge in den Beziehungen zwischen beiden Ländern, sagte Xi demnach ‌bei dem Treffen mit Trump am Donnerstag in der chinesischen Wirtschaftsmetropole Shenzhen kurz vor einem Dreiergipfel, zu dem noch der russische Präsident Wladimir Putin dazustieß. ⁠China beansprucht ⁠Taiwan als Teil des eigenen Staatsgebiets, die USA sind der wichtigste Unterstützer der demokratisch regierten Insel.

Das Gespräch von Xi und Trump sei "positiv und konstruktiv" gewesen, meldete die amtliche Nachrichtenagentur Xinhua. Beide Seiten hätten vereinbart, einen Aktionsplan für ihre "konstruktiven, strategisch stabilen Beziehungen" auszuarbeiten. "Wir haben das konstruktive Verhältnis strategischer Stabilität zwischen ‌China und den USA neu definiert und ihm ‌auf der Grundlage von Respekt, Fairness und Gegenseitigkeit neue Substanz verliehen", sagte Xi demnach.

Die Beziehungen zwischen beiden Staaten hätten sich insgesamt stabil und positiv entwickelt, sagte der ⁠chinesische Präsident weiter. Es sei notwendig, diese Dynamik beizubehalten. "Ich freue mich auf die ‌Zusammenarbeit mit Präsident Trump, um die ⁠Entwicklung der Beziehungen zwischen China und den USA weiter zu lenken und sicherzustellen, dass dieses große Schiff immer auf Kurs bleibt", erklärte Xi. Peking und Washington sollten "die Liste der Kooperationsfelder verlängern und die Liste ‌der Probleme verkürzen", sagte er zu ⁠Trump.

"Meinungsverschiedenheiten, die nicht sofort gelöst werden ⁠können, sollten konstruktiv bewältigt werden, um eine Eskalation von Konflikten zu verhindern", wurde Xi weiter zitiert. Beide Länder sollten zudem die Kommunikation und Koordination im Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI) verstärken, um Sicherheitsrisiken zu minimieren und zu gewährleisten, dass KI stets unter menschlicher Kontrolle bleibe. Die Begegnung am Rande des Gipfels der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (Apec) in dieser Woche war das dritte Treffen von Xi und Trump in diesem Jahr. Trump hatte kurz zuvor auch ⁠Putin getroffen.

(Bericht von Liz Lee in Shenzhen und Shi Bu, Xiuhao Chen, Yukun Zhang in PekingBearbeitet von Alexander RatzRedigiert von Christian GötzBei Rückfragen wenden Sie sich ‌an berlin.newsroom@tr.com)