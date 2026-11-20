(Neu: Kurse aktualisiert, neue Stimme, mehr Infos zum SpaceX-Vergleich)

FRANKFURT/NEW YORK/AMSTERDAM (dpa-AFX) - Die kurze Euphorie wegen des Rekord-Börsengangs von Anthropic ist am Freitag in eine neue Verkaufswelle gekippt. Die Hoffnung der Anleger auf einen Stimmungswandel im Technologiebereich ist damit nicht aufgegangen. Zu der Sorge vor übertriebenen Investitionen hatten sich zuletzt nach dem Wahltriumph der US-Demokraten auch regulatorische Bedenken gesellt.

Am Freitag gab der Anthropic-Kurs nach dem fulminanten Börsenauftakt am Vortag weiter nach. Außerbörslich wurden die Papiere des KI-Plattformentwicklers zuletzt zu 91,26 Dollar gehandelt, was einen Verlust von fast sechs Prozent zum Vortagsschlusskurs bedeutet. Im Vergleich zum ersten Kurs bei 111,50 Dollar summiert sich das aktuelle Minus sogar auf rund 18 Prozent. Damit schmelzen die Kursgewinne der Anleger, die bei der Zuteilung zum Zuge kamen. Sie hatten die Aktien zu 83 Dollar ins Depot gebucht bekommen.

An der Wall Street hatten die Börsen am Vorabend ihre Verluste ausgeweitet. Der Nasdaq 100 landete wieder auf einem Tief seit April und dem folgten die technologielastigen Börsen in Asien rasant nach unten. Der südkoreanische Kospi kam in Seoul auf dem tiefsten Niveau seit Januar an. Der Kurs von SK Hynix schloss dort fast sechs Prozent tiefer.

Den Turbulenzen folgen nun auch in Europa die Kurse. Titel des Chipkonzerns Infineon und der KI-Ausbauprofiteure Siemens Energy und Hochtief weiteten ihr Minus am Vormittag auf mehr als fünf Prozent aus. In den Indizes MDax und SDax erwischte es viele kleinere Ausrüster und Zulieferer der Chipbranche noch heftiger. Die Verluste reichten hier bis zu neun Prozent bei Aixtron .

"Für den Gesamtmarkt wurde der Börsengang angesichts des hohen Interesses der Anleger und des massiven Volumens zur Belastung", schrieben am Morgen die Experten der Landesbank Baden-Württemberg. Sie raten den Anlegern, die nicht zum Zuge kamen, davon ab, dem Kurs hinterherzulaufen. "Von den sechs größten Tech-Börsengängen seit Facebook notierten fünf ein halbes Jahr später unter ihrem Schlusskurs vom ersten Handelstag", betonten sie.

Der erst wenige Monate alte, vorherige Rekord-Börsengang von SpaceX wird von den LBBW-Experten als jüngstes Beispiel angesehen, da die Aktie im Vergleich zum ersten Schlusskurs bislang 14 Prozent verloren hat. Diese Einschätzung teilen die Autoren der Fuchs-Börsenbriefe, die im Falle des von Elon Musk geführten Weltraum- und KI-Unternehmens auf eine "Achterbahnfahrt" verwiesen.

"Wer in Anthropic investiert, darf nicht risikoscheu sein", lautet daher die Warnung der Börsenbrief-Experten. Der größte Anthropic-Konkurrent OpenAI habe seinen ebenfalls angepeilten Börsengang schließlich nicht grundlos vertagt, heißt es in ihrem Dokument vom Freitag. "Zwar ist die KI-Blase - trotz gegenläufiger Aussagen - bislang noch nicht geplatzt, dennoch besteht das Risiko weiter."/tih/ag/jha/edh/mis