NEW YORK (dpa-AFX) - Die anhaltende Talfahrt im US-Technologiesektor reißt am Freitag zunehmend Aktien aus anderen Branchen mit sich. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 weitete seine Verluste aus und büßte zuletzt 3,21 Prozent auf 25.665 Punkte ein. Er hatte am Donnerstag anfangs von der Hoffnung auf einen starken Anthropic -Börsengang profitiert, war dann aber deutlich ins Minus gerutscht, obwohl der KI-Konzern die Vorschuss-Lorbeeren rechtfertigte. Auf Wochensicht steuert das Börsenbarometer auf einen Verlust von 8,3 Prozent zu; seit dem Rekord Anfang Oktober beträgt das Minus 18 Prozent.

Der marktbreite S&P 500 verlor am Freitag weitere 1,73 Prozent auf 7.052 Punkte. Der von traditionellen Branchen geprägte Leitindex Dow Jones Industrial brach seinen anfänglichen Stabilisierungskurs ab und sank um 0,32 Prozent auf 48.942 Zähler. Damit zeichnet sich ein Wochenverlust von 6,5 Prozent ab.

Marktexperte Stephen Innes zufolge kann man beim Nasdaq-Rutsch nicht mehr von gewöhnlichen Gewinnmitnahmen sprechen, "bei der einigen überbewerteten Technologiewerten die Flügel gestutzt werden", bevor wieder Käufer in den Markt kämen. Denn "der Ausverkauf hat sich auf globale Aktien, Schwellenmärkte, hochverzinsliche Anleihen und Edelmetalle ausgeweitet", während die Anleger in amerikanische Staatsanleihen und den US-Dollar flüchteten. "Die unangenehme Parallele zu 2018 lässt sich immer schwerer ignorieren", betonte der Experte. ?Nur dass die Inflation diesmal über drei Prozent liegt, was der (US-Notenbank) Fed deutlich weniger Spielraum lässt, die Wall Street vor ihren eigenen Exzessen zu retten."

Die Aktien von Anthropic büßten an ihrem zweiten Handelstag mehr als zehn Prozent auf rund 87 US-Dollar ein. Damit gaben sie einen großen Teil ihres 17-prozentigen Vortagsgewinns ab und blieben nur wenig über ihrem Ausgabepreis von 83 Dollar. Die Anteile des Raumfahrt- und KI-Konzerns SpaceX sackten um weitere 6,3 Prozent ab.

Für schlechte Stimmung sorgte auch die Nachricht, dass Apple einen eigenen autonomen KI-Agenten entwickelt, der Aufgaben im Auftrag der Nutzer erledigen kann. Damit strebt der iPhone-Konzern den Einstieg in einen schnell wachsenden Markt an, auf dem bereits Unternehmen wie Anthropic, dessen Konkurrent OpenAI und die Facebook-Mutter Meta aktiv sind. Angesichts der Tech-Schwäche hielten sich die Apple-Titel mit minus einem Prozent vergleichsweise robust, während es für Meta um 4,5 Prozent nach unten ging.

Die heftigsten Kursverluste im Nasdaq 100 erlitten wieder einmal Halbleiteraktien: Schlusslicht Sandisk büßte gut 14 Prozent ein, bei Micron und Seagate waren die Abschläge ebenfalls prozentual zweistellig.

Einen Kursrutsch von mehr als zehn Prozent verzeichneten die Aktien von Intuit , nachdem das Softwareunternehmen den Umsatzausblick gesenkt hatte. Die Papiere von Ross Stores sanken um lediglich ein Prozent. Der Discount-Einzelhändler blieb angesichts hoher Kosten mit seinem Ausblick für das Schlussquartal hinter den Erwartungen zurück.

Andere Werte aus traditionellen Branchen schnitten besser ab. So ging es für Gap nach dem jüngsten Kurstief seit Juli um 13 Prozent hoch. Analysten lobten die Markenstärke der Modekette - selbst ein etwas gesenkter Umsatzausblick konnte den Anteilen nichts anhaben.

Die Aktien des Krankenversicherungs- und Gesundheitsunternehmens Humana sowie die des Krankenversicherers Unitedhealth profitierten mit Kursgewinnen von 4,6 beziehungsweise 4,7 Prozent von einem positiven Kommentar der Analysten von TD Cowen. Sie hatten zuletzt unter Ängsten wegen einer geplanten Gesetzesverschärfung der US-Regierung für Erstattungszahlen an die Versicherer gelitten./gl/he