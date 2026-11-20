Heute ersetzt diese tagesaktuelle Premiere erneut die reguläre Sendung „Börse & Märkte LIVE” mit Martin Goersch.

In dieser Premiere beschäftigt sich Nico Santura unter anderem mit dem möglichen Börsengang von Anthropic, einem Shortseller-Report zu AMD sowie der aktuellen Situation bei Alphabet und Alibaba. Außerdem geht Nico der Frage nach, ob Gold derzeit unterbewertet sein könnte und welche Risiken die hohen Investitionen der großen Technologieunternehmen für die Märkte bergen.

Im Fokus stehen dabei auch die enormen Ausgaben für künstliche Intelligenz und die Frage, ob den Unternehmen künftig Kürzungen bevorstehen könnten. Nico betrachtet die aktuelle Marktlage anhand verschiedener Indikatoren wie den High-Yield-Spreads und Credit Default Swaps (CDS) und wirft einen Blick auf den Nasdaq 100. Darüber hinaus analysiert er die Stärke des US-Dollars sowie die Entwicklungen der Währungspaare EUR/USD und USD/JPY.

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