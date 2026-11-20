ANALYSE-FLASH: Barclays hebt Freenet auf 'Overweight' - Ziel hoch auf 30 Euro
dpa-AFX · Uhr
LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat Freenet von "Equal Weight" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 28 auf 30 Euro angehoben. Analyst Mathieu Robilliard sieht bessere Aussichten im Mobilfunkgeschäft, wie er am Donnerstag schrieb. Im IP-TV sei der Gegenwind derweil nahezu abgeflaut und das Potenzial bleibe attraktiv. Zu guter Letzt sieht er noch Spielraum über den Cashflow-Zielen für 2026./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2026 / 18:04 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2026 / 04:00 / GMT
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