Künstliche Intelligenz

New York (dpa) - Die Aktie der KI-Firma Anthropic ist nach ihrem Rekord-Börsengang am zweiten Handelstag deutlich gefallen. Im frühen US-Handel verlor das Papier zeitweise mehr als elf Prozent und rutschte an die Marke von 86 Dollar und damit in die Nähe des Ausgabepreises.

Anthropic hatte den Ausgabepreis auf 83 Dollar festgesetzt - angesichts einer hohen Nachfrage von Interessenten deutlich über der zuvor festgelegten Spanne von 70 bis 78 Dollar. Zudem bot Anthropic über 150 Millionen Aktien mehr zum Kauf an als ursprünglich geplant. Damit machte die KI-Firma richtig Kasse und legte mit einem Erlös von 107,3 Milliarden Dollar den bisher größten Börsengang hin.

Abwärts nach starkem Debüt

Am ersten Tag schien der Erfolgslauf zunächst weiterzugehen: Der erste Kurs lag mit 111,50 Dollar um 34 Prozent über dem Ausgabepreis. Damit war Anthropic rund zwei Billionen Dollar wert. Danach ging es abwärts. Aus dem regulären US-Handel ging die Aktie am ersten Tag mit einem Kurs von 97,17 Dollar. Das war immer noch ein Aufschlag von gut 17 Prozent auf den Ausgabepreis.

Am Freitag waren Technologie-Aktien auf breiter Front unter Druck. Bei Anthropic muss man als Investor daran glauben, dass die Zukunftsversprechen aufgehen - denn bisher gibt es vor allem hohe Verluste und Ausgaben, wenn auch das Geschäft schnell wächst. Ab dem Börsendebüt konnten zudem auch viele Anthropic-Mitarbeiter Aktien verkaufen. Es ist allerdings unklar, ob das zu der Talfahrt beitrug.