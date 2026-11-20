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Als SpaceX im Juni an die Börse ging, habe ich einen großen Fehler gemacht: Ich habe bei der Zeichnung nur zehn Aktien genommen; genau so viele, wie ich haben wollte. Zugeteilt wurden mir dann bei der Emission ganze zwei. Und aus den erhofften, kurzfristigen Gewinnen, wurde nichts. Beziehungsweise viel weniger als gedacht.

Beim Börsenstart von KI-Entwickler Anthropic gestern – mit einem Emissionsvolumen von in Summe 107 Milliarden Dollar der größte Börsengang jemals – habe ich diesen Fehler vermieden und deutlich mehr Aktien gezeichnet als ich wollte. Das Kalkül ging auf: Über meinen Broker bekam ich 23,3 Prozent der gezeichneten Aktien auch tatsächlich zugeteilt und damit zumindest eine etwas bessere Quote als bei SpaceX.

Mit den so gekauften Anthropic-Aktien werde ich nun zweigeteilt weitermachen: Die Hälfte will ich langfristig halten. Die andere Hälfte wäre ich bereit, abzugeben, wenn der Kurs in der Anfangseuphorie sehr deutlich steigen sollte. Der erste Kurs an der Nasdaq lag mit 111,50 Dollar jedenfalls schon mal 34,5 Prozent über dem Emissionspreis von 83 Dollar je Aktie.

Dass mir 23,3 Prozent der Zeichnung zugeteilt wurden, bedeutet natürlich auch: 76,7 Prozent der Liquidität, die ich für die Zeichnung vorhalten musste, sind nun wieder verfügbar. Was ich damit auf jeden Fall nicht machen werde: Bitcoin kaufen.

Dabei stehen die Chancen auf Kursgewinne dort gar nicht mal so schlecht. Jedenfalls dann nicht, wenn sich Geschichte wiederholen sollte. Das ist beim Bitcoin auf verblüffende Weise schon mal geschehen: In den 30 Tagen vor dem ersten Mega-IPO des Jahres (SpaceX) fiel der Kurs um genau 22,3 Prozent. Und exakt so viel büßte der Kurs nun auch im Vorfeld des Anthropic-IPOs ein (siehe Grafik oben).

Hypothese: Investoren haben Bitcoin verkauft und so spekulatives Kapital locker gemacht, um bei den Mega-IPOs dabei zu sein. Nach dem SpaceX-IPO folgte dann für den Bitcoinkurs eine kräftige Erholung. Kommt es auch diesmal so? Man wird sehen. Aber diese Wette überlasse ich gerne anderen.

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