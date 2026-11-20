Wien (APA-ots) - - SIM Unlimited M: Unlimitiertes 5G um 17,43 statt 24,90 Euro pro Monat - up Unlimited+: Flexibles Mobilfunk-Abo um 17,43 statt 24,90 Euro pro Monat - 5G Easy 80: 5G-Internet für zuhause um 16,03 statt 22,90 Euro pro Monat - Internetschutz: 3 Monate gratis für mehr Sicherheit beim Surfen - Alle Aktionen von 19. November 2026 bis 27. Jänner 2027 erhältlich Drei startet mit besonders günstigen Angeboten in die Black Weeks. Bei ausgewählten Mobilfunk- und Internettarifen gibt es 30 Prozent Rabatt: SIM Unlimited M und up Unlimited+ kosten während der Aktion jeweils 17,43 Euro statt 24,90 Euro pro Monat. 5G Easy 80 für Internet für zuhause gibt es um 16,03 Euro statt 22,90 Euro monatlich. Zusätzlich ist der Internetschutz drei Monate gratis erhältlich. Die Black-Weeks-Aktion läuft bis 27. Jänner 2027. Zwtl.: SIM Unlimited M: Unlimitiertes 5G um 17,43 Euro Mit SIM Unlimited M um 17,43 Euro statt 24,90 Euro pro Monat erhalten Kund:innen unlimitierte Daten, Minuten und SMS in Österreich. Im 5G-Netz sind bei entsprechender Verfügbarkeit Geschwindigkeiten von bis zu 250 Mbit/s im Download und 50 Mbit/s im Upload möglich. Dazu kommen 40 GB Datenvolumen innerhalb der EU. Der SIM-only Tarif hat keine Mindestvertragsdauer. Der 30-Prozent-Rabatt bringt eine Ersparnis von 7,47 Euro pro Monat, auf zwölf Monate gerechnet sind das 89,64 Euro. Zwtl.: up Unlimited+: Volle Flexibilität um 17,43 Euro Auch das digitale Mobilfunk-Abo up Unlimited+ kostet während der Black Weeks 17,43 Euro statt 24,90 Euro pro Monat. Dafür gibt es unlimitierte Daten, Minuten und SMS sowie bis zu 250 Mbit/s im 5G- Netz und 40 GB Datenvolumen innerhalb der EU. up Unlimited+ lässt sich rund um die Uhr über die up-App aktivieren, verwalten oder pausieren und kommt ohne Mindestvertragsdauer und kann auf Wunsch bis zu 12 Monate pausiert werden. Zwtl.: 5G Easy 80: Internet für zuhause um 16,03 Euro Auch beim Internet für zuhause wird es günstiger: 5G Easy 80 kostet während der Black Weeks 16,03 Euro statt 22,90 Euro pro Monat. Dafür gibt es unlimitierte Daten mit bis zu 80 Mbit/s im Download. Der Router ist kostenlos dabei und das Aktivierungentgelt entfällt ebenfalls. Der Tarif hat eine Mindestvertragsdauer von 24 Monaten, 5G ist regional verfügbar. Damit sparen Kund:innen 6,87 Euro pro Monat beziehungsweise 164,88 Euro über die Mindestvertragsdauer von 24 Monaten. Das Beste: Bei Online-Abschluss gibts noch einen Monat Grundentgelt zusätzlich gratis. Zwtl.: Günstig und sicher surfen: Internetschutz Pro drei Monate gratis Wenn rund um Black Week und Weihnachten die Jagd nach den besten Online-Deals beginnt, haben auch Betrugsmaschen im Netz Hochsaison. Fake-Shops, Phishing und vermeintliche Schnäppchen können die Freude am Online-Shopping schnell trüben. Drei verbindet seine Black-Weeks- Angebote deshalb mit einem Plus an Sicherheit: Internetschutz Pro gibt es drei Monate gratis. So können Kund:innen entspannt durch die Shopping-Saison surfen und shoppen - egal auf welchem Gerät. Die Black-Weeks-Angebote sind von 19. November 2026 bis 27. Jänner 2027 erhältlich. Alle Angebote und die jeweiligen Tarifbedingungen gibt es unter www.drei.at/blackweek . Über Drei. Hutchison Drei Austria GmbH ist ein 100%iges Tochterunternehmen von CK Hutchison Holdings Limited (Hongkong) und als Teil der Division "3Scandinavia & Austria" Mitglied der 3Group Europe. Drei erzielte 2025 einen Umsatz von 923 Mio Euro. Als führender Telekom-Anbieter in Österreich bietet das Unternehmen Mobiltelefonie, Internet, Festnetz, Fernsehen und Business-Lösungen aus einer Hand. Neben dem größten Shop-Netz aller österreichischen Telekom-Betreiber und einem umfassenden Service für Privat- und Geschäftskund:innen verfolgt Drei das Ziel, dass Digitalisierung für jede und jeden in Österreich verfügbar und leistbar sein soll. Im Rahmen des größten Investitionsprojekts in seiner Unternehmensgeschichte errichtet Drei aktuell ein völlig neues Netz. Das modernste 5G Netz Österreichs erreicht bereits über 95% der heimischen Haushalte und Firmen. Seit Herbst 2022 betreibt Drei als einziger in Österreich ein landesweites 5G Standalone Netz mit vollem 5G Potenzial inklusive Network Slicing für gesicherte Kapazitäten, minimale Latenzzeiten und höchste Datensicherheit. Mehr auf www.drei.at Rückfragehinweis: Drei Österreich Petra Jakob, Head of Corporate Communication Telefon: +43 (0) 50 660 33700 E-Mail: presse@drei.com Website: https://www.drei.at/presse *** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT *** OTS0059 2026-11-20/10:15