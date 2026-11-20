BERLIN (dpa-AFX) - Die Arbeitgeber kritisieren die langwierigen Abstimmungsprozesse in der Bundesregierung und fordern zügiges und entschlossenes Handeln. "Die Koalition hat eine Mehrheit im Bundestag. Was ihr offenbar fehlt, ist die Fähigkeit, daraus entschlossenes Regierungshandeln zu machen", sagte der Hauptgeschäftsführer der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA), Steffen Kampeter, der "Rheinischen Post". "Deutschland kann sich keine Regierung leisten, die mehr Kraft für die Einigung untereinander braucht als für die Bearbeitung der Herausforderungen des Landes", beklagt Kampeter.

Die nach langem Ringen von Union und SPD in der Nacht zum Mittwoch vereinbarte Senkung der Stromsteuer sei nur ein kleines Puzzlestück. "Aber während die Koalition bis tief in die Nacht über Entlastungen verhandelt, verliert Deutschland jeden Monat mehr als 15.000 Industriearbeitsplätze. Das ist die eigentliche Dramatik."

Reformstau "stärkt am Ende die politischen Ränder"

Entscheidend sei, dass Arbeit in Deutschland wieder bezahlbarer werde, und dazu müssten die Arbeitskosten sinken, meint der BDA-Hauptgeschäftsführer. "Und die Regierung muss endlich die großen Reformen anpacken, allen voran die Rente", fordert er. "Nehmen Sie die abschlagsfreie Rente nach 45 Versicherungsjahren: Ein Durchschnittsverdiener, der sie nutzt, hat gegenüber jemandem, der weiterarbeitet, einen Vorteil von mehr als 40.000 Euro. Das ist weder gerecht noch dauerhaft finanzierbar."

Die kapitalgedeckte Altersvorsorge dürfe nicht auf später verschoben werden, meint der Arbeitgebervertreter. "Eine Regierung, die sich vor notwendigen Reformen drückt, stärkt am Ende die politischen Ränder", warnte Kampeter.

Auf die Frage, was er sich sonst noch in der Arbeitsmarktpolitik wünsche, sagte der Arbeitgebervertreter: "Wir reden in Deutschland erstaunlich viel über Nicht-Arbeit: über Frühverrentung, Grundsicherung, Sanktionen und Lohnersatzleistungen. Viel zu selten reden wir darüber, wie wir Arbeit attraktiver machen." Wer arbeite, müsse auch mehr Netto vom Brutto haben, forderte er. "Und wer seinen Arbeitsplatz verliert, braucht eine echte Perspektive auf einen neuen", so Kampeter./gma/DP/zb