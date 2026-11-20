BERLIN (dpa-AFX) - Für angehende Autofahrerinnen und Autofahrer soll es günstiger werden, den Führerschein zu machen. Der Bundesrat stimmte dem ersten Teil einer Reform der Fahrschulausbildung zu, die der Bundestag beschlossen hatte. Das Gesetz soll Fahrschulen von Anforderungen und Vorgaben entlasten, um Kosten zu senken. Vorgesehen sind auch Neuregelungen etwa zu theoretischen und praktischen Prüfungen. Dazu muss als zweiter Teil der Reform noch eine Verordnung besiegelt werden, was in einer späteren Bundesratssitzung ansteht.

Der durchschnittliche Preis für einen Pkw-Führerschein der Klasse B liegt laut Bundesverkehrsministerium derzeit bei 3.400 Euro. Ressortchef Steffen Bilger (CDU) hatte deutlich gemacht, dass er es für möglich hält, durch die Reform mehrere hundert Euro, im besten Fall bis zu 1.000 Euro sparen zu können. Die Neuregelungen sollen im Wesentlichen am 1. Juli 2027 in Kraft treten. Damit sollen Fahrschulen eine Übergangsfrist erhalten, um sich darauf vorzubereiten.

Das sind Kernpunkte des Reformpakets

* Digitaler Unterricht statt Präsenzpflicht: Fahrschülerinnen und Fahrschüler sollen sich künftig aussuchen dürfen, ob sie ihr Wissen per App zu Hause, hybrid in einer Fahrschule oder wie bisher in Präsenz absolvieren möchten.

* Weniger Bürokratie: Viele Dokumentations- und

Aufzeichnungspflichten für Fahrschulen sollen wegfallen.

* Theoretische Prüfung: Die Verordnung sieht vor, dass der Fragenkatalog deutlich verringert wird.

* Praktische Prüfung: Bei Pkw Klasse B dauert die Prüfung heute 55 Minuten. Davon sind 30 Minuten Fahrzeit, Ein- und Ausparken gehören nicht dazu. Die Vorgaben sollen verkürzt werden, um mehr Prüfungen zu ermöglichen - auf eine Prüfungsdauer von 40 Minuten und 25 Minuten Mindestfahrzeit.

* Sonderfahrten: Beim Pkw-Führerschein sind bisher zwölf Sonderfahrten je 45 Minuten vorgeschrieben - Überland, Autobahn und Nachtfahrt. Künftig soll es keine starren Vorgaben zur Anzahl mehr geben.

* Transparenz: Preise der Fahrschulen sollen online veröffentlicht werden, um Eltern und Fahrschülern einen besseren Vergleich zu ermöglichen.

* Ermöglicht wird eine "Laienausbildung" für Fahrschülerinnen und Fahrschüler etwa durch die Eltern, um zusätzliche Fahrpraxis zu gewinnen./sam/DP/jha