Frankfurt, ⁠20. Nov (Reuters) - Commerzbank-Chefin Bettina Orlopp hat die Übereinkunft zwischen der Bundesregierung und Großaktionär UniCredit begrüßt. Diese sorge für Transparenz in Kernpunkten wie etwa ‌der Frage des Hauptquartiers und der Börsennotierung, sagte Orlopp am Freitag. Die Commerzbank brauche ⁠Klarheit und ⁠könne nun wieder vorangehen, betonte sie. UniCredit-Chef Andrea Orcel hatte zuvor in einem Brief an Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) acht verbindliche Zusagen für die Zukunft der Bank gemacht. ‌Die Commerzbank werde an der ‌Frankfurter Börse gelistet bleiben, wesentliche Entscheidungen würden weiter in Deutschland getroffen und das Mittelstandsgeschäft ausgebaut, ⁠hieß es darin.

Das Tagesgeschäft der Commerzbank entwickelt sich ‌Orlopp zufolge trotz des ⁠langen Tauziehens um die Übernahme gut. Sie sehe nicht, dass die Bank Kunden verloren habe. Sie sei zudem zuversichtlich, ‌dass die Commerzbank ⁠bei ihrem Gewinnziel 2026 bei ⁠3,5 Milliarden Euro landen werde. Das Frankfurter Geldhaus hatte mindestens 3,4 Milliarden Euro für das Gesamtjahr in Aussicht gestellt. Die Commerzbank hatte im dritten Quartal ein Gewinnplus verzeichnet.

(Bericht von Tom Sims, bearbeitet von Matthias Inverardi, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen ⁠wenden Sie sich bittean unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)