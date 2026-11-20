Dax Unterstützungen: 25.000 runde Marke 24.800 Monats-Chart Dax Widerstände: 25.100 intraday 25250 Tageshoch

Dax Rückblick

Der Dax setzte seine Talfahrt am Donnerstag fort und schloss bei 25.464 Punkten. Das Minus betrug 272 Punkte beziehungsweise rund ein Prozent. Damit verzeichnete der Index den fünften Verlusttag in Folge. Vom Allzeithoch bei 27.000 Punkten hat der Dax inzwischen rund sieben Prozent eingebüßt.

Auch die Wall Street geriet massiv unter Druck. Der Dow Jones verlor 2,2 Prozent auf 49.097 Punkte, der S&P 500 fiel um zwei Prozent auf 7.176 Punkte. Der Nasdaq 100 gab 2,2 Prozent auf 26.517 Punkte nach. Trotz des Börsendebüts von Anthropic dominierten Sorgen über hohe KI-Bewertungen und die weitere Zinspolitik der Fed.

Dax Chartanalyse

Im Chart der Haupthandelszeiten von 9:00 Uhr bis 17:30 Uhr zeigt sich eine deutliche Beschleunigung des Abwärtstrends. Nach dem Bruch der Unterstützung bei 25.700 Punkten fiel der Dax am Freitagmorgen mit einer weiteren Abwärtskurslücke bis an die psychologisch wichtige Marke von 25.000 Punkten.

Gegen 10.40 Uhr notiert der Index genau an der 25.000er-Marke. Die Unterstützungszone zwischen 25.050 und 25.100 Punkten wird damit bereits getestet beziehungsweise unterschritten. Darunter folgt die nächste wichtige Auffangzone zwischen 24.800 und 24.850 Punkten.

Quelle: Tradingview

Dax Ausblick

Die Marke von 25.000 Punkten entscheidet nun über die kurzfristige Entwicklung. Eine Stabilisierung könnte eine technische Erholung bis 25.100 und anschließend 25.250 Punkte ermöglichen. Darüber wäre ein Rücklauf in die offene Kurslücke bis 25.464 Punkte denkbar.

Fällt der Dax dagegen nachhaltig unter 25.000 Punkte, dürfte die Unterstützungszone zwischen 24.800 und 24.850 Punkten in den Fokus rücken. Der anhaltende Verkaufsdruck an der Wall Street und die Unsicherheit im KI-Sektor sprechen zunächst für eine weiterhin erhöhte Volatilität.