Frankfurt, 20. ⁠Nov (Reuters) - Der Dax hat zum Wochenschluss seine Talfahrt fortgesetzt. Weder starke Zahlen des US-Chipriesen Nvidia noch der Rekordbörsengang des KI-Entwicklers Anthropic in dieser Woche haben die Anleger ‌nachhaltig beruhigen können. Der deutsche Leitindex notierte zum Handelsstart am Freitag gut ein Prozent tiefer bei 25.187,51 ⁠Punkten. "Gegen ⁠KI-Zweifel sowie geo- und geldpolitisches Börsenfieber scheint es derzeit keine passende Medizin zu geben", sagte Timo Emden, Chefanalyst bei CapTrader.

Die Erstnotiz von Anthropic könne grundsätzlich als Erfolg gewertet werden, sagte Chefanalyst Andreas Lipkow vom ‌Broker CMC Markets. Die Nachfrage sei ‌hoch gewesen und der Ausgabepreis habe über der ursprünglichen Preisspanne gelegen. "Doch der eigentliche Härtetest beginnt erst jetzt. Die ⁠Aktien des KI-Unternehmens sind inzwischen ebenfalls in den allgemeinen ‌Abwärtsstrudel geraten." Die Aktie hatte ⁠34 Prozent über dem am Mittwoch festgelegten Ausgabepreis von 83 Dollar geöffnet. Bis Handelsschluss schmolz das Plus auf 17 Prozent.

Bei den deutschen Einzelwerten ‌gerieten die Aktien von ⁠Technologieunternehmen unter Druck. Infineon, Aixtron ⁠und Suss Microtec büßten zwischen rund fünf und sechs Prozent ein.

Gefragt waren hingegen die Titel von Deutz, die um rund 1,5 Prozent zulegten. Der Kölner Motorenhersteller hat Vorwürfe des Leerverkäufers Ningi Research zurückgewiesen, er habe bei der Übernahme des Rüstungskonzerns FFG unvollständige Angaben gemacht.

(Bericht von Sanne Schimanski, redigiert von ⁠Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)