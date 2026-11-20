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Frankfurt, ⁠20. Nov (Reuters) - Der Dax wird am Freitag der Kursentwicklung an den Terminmärkten zufolge mit Verlusten in den Handel starten. Am Donnerstag ‌hatten Inflationssorgen den deutschen Leitindex um 1,1 Prozent auf 25.463,81 Punkte gedrückt. Eine fulminante ⁠US-Börsenpremiere ⁠des KI-Entwicklers Anthropic sorgte bei den Investoren nicht für mehr Risikofreude. Deutlich nach unten ging es auch an den US-Börsen.

Zum Wochenschluss blicken Anleger auf weitere Konjunkturdaten.

• ‌Auf der Agenda am Freitag ‌stehen Daten zum Verbrauchervertrauen in der Euro-Zone und den USA im November sowie die ⁠deutschen Erzeugerpreise für Oktober.

• Beim European Banking Congress ‌in Frankfurt blicken ⁠Anleger vor allem auf die Reden von Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing und EZB-Chefin Christine Lagarde.

• Erstmals seit acht Jahren tritt ‌die IG Metall ⁠in einen ganztägigen Ausstand. ⁠Zu dem 24-Stunden-Warnstreik sind Beschäftigte in Hunderten Unternehmen bundesweit aufgerufen.

Schlusskurse europäischer Stand

Aktien-Indizes und

-Futures am Donnerstag

Dax 25.463,81

EuroStoxx50 6.113,86

EuroStoxx50-Future 6.121,00

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Schlusskurse der Stand Veränderung in

US-Indizes am Donnerstag Prozent

Dow Jones 49.097,06 -2,2%

Nasdaq

S&P 500 7.175,83 -2,0%

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Asiatische Indizes am Kurse um 07:00 Veränderung in

Freitag Uhr Prozent

Nikkei 56.622,90 -4,7%

Shanghai 3.504,70 -2,0%

Hang Seng 22.339,05 -2,2%

(Bericht von Sanne Schimanski und Anika Ross, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden ⁠Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)