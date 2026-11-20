Der Abverkauf US-amerikanischer Tech-Werte hat sich zum Wochenabschluss ungebremst fortgesetzt - und riss alle anderen Risikoanlagen mit sich. Der Dax verbuchte so das größte Tagesminus seit März. An der Wall Street weitete der Nasdaq 100 sein Minus auf über drei Prozent aus, auch die übrigen US-Indizes fielen deutlich. Die Kryptowährung Bitcoin rutschte im Sog der schwachen Börsen unter 60.000 US-Dollar.

Zum Handelsende notierte der Dax praktisch auf seinem Tagestief 2,6 Prozent im Minus bei 24.802 Punkten. Damit rutschte er unter seine einfache 200-Tage-Linie und sendete ein charttechnisches Schwächesignal für den langfristigen Trend. Daraus resultierte ein Wochenverlust von mehr als sieben Prozent. Der MDax schloss am Freitag 2,59 Prozent tiefer bei 28.740 Zählern.

Das Jahresplus im Dax, das zwischenzeitlich bei zehn Prozent gelegen hatte, schmolz binnen weniger Tage auf weniger als zwei Prozent zusammen. Die Experten der Landesbank Baden-Württemberg halten die Stimmung für "stark angeknackst". Unsicherheiten rund um den Fortgang des Rechenzentrenausbaus in den USA hielten an, und mögliche Folgen der Krise des KI-Motors Nvidia schwebten über dem Markt. Anhaltende Zinssorgen sowie der starke US-Dollar wirkten als zusätzlicher Bremsklotz.

Die Marktexperten der Schweizer UBS schlugen in dieselbe Kerbe. Jüngste Signale der US-Notenbank hätten gezeigt, dass nahezu alle Geldhüter weitere Zinserhöhungen für nötig hielten, sollte die US-Wirtschaft nicht noch positiv überraschen. Das ist ein Malus für Tech-Firmen - vor allem für jene, die ihre extrem hohen Vorabinvestitionen erst in ferner Zukunft versilbern können.

KI-nahe Werte büßen bis zu 9,6 Prozent ein

KI-nahe Techwerte wie Infineon und Siemens Energy im Dax oder Aixtron und Suss im MDax standen wieder deutlich unter Verkaufsdruck. Die Verluste reichten von minus 6,3 bis 9,6 Prozent.

Bei Scout24 kochten derweil KI-Verdrängungssorgen wieder hoch, nachdem JPMorgan-Experte Marcus Diebel seine Empfehlung gestrichen hatte. Seine Anwendungsfälle in der Immobiliensuche hätten gezeigt, dass die agentische KI bereits überzeugende, manchmal gar viel bessere Funktionalität biete.

Mittelfristig fürchtet Diebel in der Branche den Verlust margenstarker Werbeeinnahmen sowie härtere Verhandlungen mit Maklern, letztlich aber auch mögliche Einbußen an Immobilieninseraten und Nutzer-Traffic. Die Titel verloren 7,5 Prozent.

Gewinner waren rar gesät - darunter Deutz, Freenet und Auto1. Der Motorenbauer Deutz wies den kritischen Bericht eines Leerverkäufers zurück, Freenet wurde von Barclays empfohlen und Auto1 von der Berenberg Bank. Europaweit fielen ansonsten Branchen mit Defensivqualitäten wie Nahrungsmittel als Ziele für Anlegergelder auf.

Euro legt etwas zu, Gold fällt weiter

Der Euro legte zum Wochenausklang zu. Am Nachmittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,0985 US-Dollar. Am Morgen hatte sie noch etwas niedriger notiert. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,0990 (Donnerstag: 1,0992) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,9099 (0,9097) Euro.

Der Euro hat so auf Wochensicht trotzdem etwas nachgegeben. Die Abschläge waren jedoch nicht annähernd so deutlich wie in der Woche zuvor, als gestiegene Leitzinserhöhungswartungen in den Vereinigten Staaten den Dollar gestützt hatten. Sowohl die US-Notenbank Fed als auch die EZB dürften im Dezember ihre Leitzinsen anheben. Der Preisdruck in Deutschland bleibt unterdessen hoch. So beschleunigte sich der Anstieg der Erzeugerpreise im Oktober unerwartet deutlich. Die Erzeugerpreise wirken sich in der Regel verzögert auch auf die Verbraucherpreise aus.

Gold sank mit den Börsen weiter, trotz seines Rufs als Krisenwährung. Wie bei Aktien auch belastet hier die Aussicht auf steigende Zinsen. Bis zum Handelsschluss in Frankfurt gab der Preis je Feinunze (31,1 Gramm) um 1,7 Prozent auf 3.547 US-Dollar nach.

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(mit Material von dpa-AFX)