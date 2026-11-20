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Die schlechte weltweite Börsenlage dürfte dem Dax auch am Freitag nochmals deutliche Verluste einbrocken. Die Indikation des Brokers IG lag eine Stunde vor dem Xetra-Auftakt 1,5 Prozent tiefer bei 25.122 Punkten.

An der Wall Street hatten die Börsen am Vorabend trotz des Rekord-Börsengangs von Anthropic ihre Verluste ausgeweitet. Der Kursrutsch setzte sich in Asien vor allem an den technologielastigen Börsen in Japan, Taiwan und Südkorea fort. "Der Markt ist eindeutig unzufrieden, und KI steht ganz klar im Zentrum der Verkäufe", sagte Chris Weston, Leiter der Research-Abteilung bei der Pepperstone Group. Damit trifft genau das Gegenteil einer Jahresendrally ein, die sich manche Anleger vielleicht noch erhofft haben. Das Jahresplus des Dax würde nach aktuellem Stand auf 2,6 Prozent schrumpfen.

US-Börsen trotz Anthropic-IPO im Minus

Die anfangs freundlichen US-Aktienindizes sind am Donnerstag bis zum Handelsende tief ins Minus abgesackt. Auch der starke Börsengang des KI-Konzerns Anthropic half den Kursen nicht. Der fulminant gestartete Tech-Auswahlindex Nasdaq 100 verabschiedete sich 2,2 Prozent tiefer. Damit verpuffte der jüngste Erholungsversuch. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um zwei Prozent bergab.

Der Leitindex Dow Jones Industrial, der mehr von traditionellen Branchen geprägt ist, verlor nach der anfänglichen Stabilisierung 2,2 Prozent. Damit erreichten alle drei Indizes Mehrmonatstiefs. Der Anthropic-Börsengang sei zwar erfolgreich verlaufen, trage aber wenig dazu bei, die größeren Probleme des Marktes anzugehen, schrieb Matt Maley vom Finanzunternehmen Miller Tabak.

Asiens Börsen im Minus

Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Freitag zum Teil deutlich nachgegeben. Die Schwäche an den US-Aktienmärkten trotz des Rekord-Börsengangs von Anthropic färbte spürbar ab. Insbesondere Technologiewerte kamen unter Druck.

Der japanische Leitindex Nikkei 225 sackte kurz vor dem Handelsende um rund fünf Prozent ab und der südkoreanische Kospi büßte 5,6 Prozent ein. In China sank der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Festland-Werten zuletzt um 1,8 Prozent und der Hang-Seng-Index in Hongkong knickte um 2,3 Prozent ein.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 56.576 - 4,82 Prozent Hang Seng 22.311 - 2,32 Prozent CSI 300 3.929 - 1,40 Prozent Kospi 4.869 - 5,23 Prozent

Renten

Terminkontrakt/Anleihe Kurs/Rendite Veränderung in Prozent/in Prozentpunkten Bund Future 122,07 + 0,16 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 3,40 - 0,013 Prozentpunkte 10-jährige US-Anleihen 5,01 - 0,044 Prozentpunkte

Devisen

Rohöl

Sorte Kurs Veränderung Brent 92,17 Dollar + 0,19 Dollar WTI 83,48 Dollar + 0,27 Dollar

Umstufungen von Aktien

- BARCLAYS HEBT FREENET AUF 'OVERWEIGHT' (EQUAL WEIGHT) - ZIEL 30 (28) EUR

- BERENBERG HEBT AUTO1 AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 23 (25) EUR

- BERENBERG HEBT ZIEL FÜR DRÄGERWERK AUF 162 (156) EUR - 'BUY'

- BERENBERG SENKT ZIEL FÜR KION AUF 36 (47) EUR - 'HOLD'

- BERNSTEIN SENKT ZIEL FÜR PROSIEBENSAT.1 AUF 3,20 (4,30) EUR - 'MARKET-PERFORM'

- BERNSTEIN SENKT ZIEL FÜR RTL AUF 29 (30) EUR - 'MARKET-PERFORM'

- GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR MUNICH RE AUF 540 (533) EUR - 'NEUTRAL'

- JPMORGAN SENKT SCOUT24 AUF 'NEUTRAL' (OVERWEIGHT) - ZIEL 84 (101) EUR

- RBC SENKT ZIEL FÜR BMW AUF 56 (58) EUR - 'SECTOR PERFORM'

- RBC SENKT ZIEL FÜR MERCEDES-BENZ AUF 38 (44) EUR - 'SECTOR PERFORM'

- UBS SENKT DEUTSCHE BÖRSE AUF 'SELL' (NEUTRAL) - ZIEL 300 (265) EUR

(mit Material von dpa-AFX)

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