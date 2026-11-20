Was für eine Börsenwoche! Anthropic glückt der größte Börsengang der Geschichte – und gleichzeitig rutschen die Kurse extrem ab. Sogar so stark, dass man von einem Crash sprechen kann. Der findet gerade statt, und zwar auf breiter Front.

Techaktien erreichen Bärenmarkt-Territorium

Das wären zum einen die (amerikanischen) Techaktien. Der Nasdaq 100 fiel am Freitag bis auf 25.020 Punkte und hat damit vom Hoch Anfang Oktober bei 31.361 Punkten mehr als 20 Prozent verloren. Der Index hat damit binnen sieben Wochen Bärenmarkt-Territorium erreicht; der Abverkauf hat sich zuletzt stark beschleunigt – ein Crash also.

"Epizentrum" ist die Aktie von Nvidia. Der Chipkonzern ist der wichtigste Akteur in der KI-Wertschöpfungs-Kette. Doch aktuell kommt eine schlechte Nachricht nach der anderen. Chef und Mastermind Jensen Huang musste das Unternehmen nach mehreren Affären (darunter eine mit einer mutmaßlichen chinesischen Spionin) verlassen.

Freitag wurde der Konzern dann von einem Reuters-Bericht erschüttert, wonach die US-Börsenaufsicht SEC eine Untersuchung der Nvidia-Bilanzen eingeleitet hat.

Das dürfte die Angst, dass ein wesentlicher Finanzierer des KI-Booms ausfällt und die gesamte Branche damit in Turbulenzen stürzt. Der Wert des nach Marktkapitalisierung noch vergangenen Monat wertvollsten Unternehmens der Welt hat sich vom Hoch halbiert – und den Gesamtmarkt mit heruntergezogen.

Volatilität signalisiert Ausverkaufs-Stimmung

Mit den schnell fallenden Kursen steigt naturgemäß auch die Volatilität – also die Schwankungen der Kurse. Der Vix, der die erwartete Schwankung des S&P 500 misst, stieg am Freitag mit 39 auf den höchsten Wert seit April 2025, als US-Präsident Donald Trump die Welt (und die Börsen) mit Zollankündigungen ins Chaos stürzte.

Damals war der Vix in der Spitze sogar auf einen Wert von 60 gestiegen. Normal sind Werte zwischen 15 und 20.

Beim Dax zeigen bisher zwar weder Kurse noch Volatilität echte Crash-Anzeichen. Aber: Auch hier ist die Volatilität, gemessen am VDax, aktuell erhöht (siehe oben).

Gold (und Bitcoin)

Den eigentlich noch stärkeren Ausverkauf gibt es aber gar nicht am Aktienmarkt, sondern bei Gold. Mit zeitweise nur noch 3.500 Dollar je Feinunze war das Edelmetall am Freitag so billig wie zuletzt im vergangenen September. Vom Hoch bei 5.600 Dollar sind 37 Prozent weg; allein im November hat der Preis rund 15 Prozent nachgegeben.

Plus Preis des Edelmetalls unter Druck Was ist denn bloß los bei Gold? gestern · 15:15 Uhr · onvista

Eine Erklärung: Die hohen Renditen am Anleihemarkt setzen den Preis unter Druck. Denn da Gold keine Zinsen abwirft, wird es relativ zu Anleihen beispielsweise unattraktiver, wenn die Renditen steigen. Das erklärt den allgemeinen Abwärtstrend des Goldpreises, der tatsächlich gut mit dem Renditeanstieg in diesem Jahr zusammenpasst.

Der akute Ausverkauf, den es bei Gold aktuell gibt, dürfte aber andere Gründe haben. In der aktuell unsicheren Marktphase verkaufen Investoren alles, was Geld bringt und flüchten in Liquidität oder Anleihen. Der Goldpreis hat – anders als man vielleicht angesichts seines Rufs als Krisenwährung – in der ganz akuten Phase vergangener Krisen wie dem Zollchaos 2025 oder der Coronakrise 2020 aufgrund dieses Effekts auch (kurzzeitig) deutlich verloren.

Diese Gründe gelten auch für die Kryptowährung Bitcoin. Hier dürfte hinzukommen, dass viel spekulatives Kapital in diesem Jahr in die Mega-IPOs von SpaceX und Anthropic geflossen ist. Im Vorfeld hatte der Kurs jeweils deutlich nachgegeben. Dieser Belastungsfaktor ist zwar nun weg. Aber: Als Risikoanlage wird Bitcoin in einer akuten Stressphase am Markt kein Stabilisator sein fürs Depot.

Der sichere Hafen: Anleihen

Das ist anders bei Anleihen. Denn die haben – spiegelbildlich zu den steigenden Renditen – zwar das ganze Jahr über verloren, sind nun aber plötzlich gefragt. Abzulesen ist das etwa am Terminkontrakt Bund Future, der die Wertentwicklung einer fiktiven Bundesanleihe abbildet und seit gestern mit 0,8 Prozent Plus ungewöhnlich stark stieg.

Auch langlaufende US-Staatsanleihen sind aktuell gefragt, die Rendite zehnjähriger Treasuries fiel vom Hoch im Oktober um 0,4 Prozentpunkte auf aktuell noch 4,9 Prozent.

So lange die aktuelle Unsicherheit anhält, bleiben Anleihen eine Möglichkeit, Ruhe ins Depot zu bekommen. Wie du dir die aktuell noch hohen Renditen langfristig sichern kannst, hatte ich zuletzt Ende September analysiert. Es sollte sich als perfektes Timing entpuppen: Eine Woche später erreichten die langfristigen Renditen ihren bisherigen Höhepunkt – und der Nasdaq sein inzwischen mehr als 20 Prozent entferntes Jahreshoch.