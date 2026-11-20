Berlin, 20. ⁠Nov (Reuters) - In Deutschland zeichnet sich ein wachsender Inflationsdruck ab: Die Hersteller hoben ihre Preise im Oktober so stark an wie seit über dreieinhalb Jahren nicht mehr. Die Erzeuger gewerblicher Produkte - von Benzin bis hin zu Industriegütern - verlangten ‌im Schnitt 8,1 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Ein größeres Plus gab es zuletzt im Februar 2023 mit 13,9 Prozent, wie ⁠das Statistische ⁠Bundesamt am Freitag mitteilte. Die Stärke des von teurer Energie getriebenen Anstiegs überrascht: Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen hatten nur ein Plus von 7,3 Prozent erwartet, nachdem die Preise im September um 6,7 Prozent gestiegen waren.

Größter Preistreiber war einmal mehr Energie: Sie verteuerte sich um ‌18,7 Prozent. Mineralölerzeugnisse kosteten 51,9 Prozent mehr als ‌im Oktober 2025, "bedingt durch die Kriegshandlungen im Iran und Nahen Osten", wie die Statistiker betonten. Für leichtes Heizöl wurden 97,2 Prozent mehr und für Kraftstoffe ⁠38,4 Prozent mehr verlangt.

Nahrungsmittel wurden dagegen um 3,1 Prozent billiger. Günstiger wurden ‌etwa Butter (-25,0 Prozent), Schweinefleisch (-12,5 Prozent) und ⁠Rindfleisch (-9,4 Prozent). Teurer als im Vorjahresmonat waren pflanzliche Öle (+14,2 Prozent) und Zucker (+3,9 Prozent).

Von September auf Oktober zogen die Erzeugerpreise um 1,4 Prozent an. In der Statistik werden die Preise für Produkte ‌von Herstellern geführt, bevor sie etwa ⁠in den Groß- und Einzelhandel kommen. ⁠Sie gelten deshalb als frühes Signal für die allgemeine Inflation.

Bis Jahresende könnte sich die Inflationsrate der Bundesbank zufolge um das aktuelle Niveau bewegen, weil der staatliche Tankrabatt noch dämpfend wirke. Die Teuerungsrate lag im Oktober bei 2,8 Prozent. Zum Jahresbeginn dürfte sie aus Sicht der deutschen Zentralbank allerdings kräftig anziehen. Dann läuft der Tankrabatt aus, und einige preiserhöhende staatliche Maßnahmen treten in Kraft. "Insgesamt könnte dies die Inflationsrate ⁠um einen halben Prozentpunkt erhöhen", erklärte die Bundesbank.

(Bericht von Rene Wagner, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ‌unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)