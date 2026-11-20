Berlin, 20. ⁠Nov (Reuters) - Deutschland liefert deutlich mehr Strom ins Ausland. Von Januar bis September stiegen die Exporte um 25,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum auf 48,8 Terawattstunden (TWh), wie das Statistische Bundesamt am Freitag mitteilte. Zugleich sanken die Einfuhren ‌um 13,3 Prozent auf 49,2 TWh. Unter dem Strich schrumpfte der mengenmäßige Importüberschuss damit um 97,5 Prozent auf 0,4 TWh, nachdem er ⁠ein Jahr ⁠zuvor noch bei 17,9 TWh gelegen hatte.

Die wichtigsten Abnehmer für deutschen Strom waren in den ersten neun Monaten Österreich mit 8,7 TWh, Dänemark mit 8,5 TWh und die Niederlande mit 7,2 TWh. Auf diese drei Nachbarländer entfiel zusammen fast die Hälfte des gesamten Exportvolumens. ‌Während sich die Lieferungen in die Niederlande ‌mehr als verdoppelten, legten die nach Dänemark um 56,5 Prozent zu. Wichtigster Stromlieferant für Deutschland war Dänemark mit 11,9 TWh, gefolgt von den Niederlanden mit ⁠8,7 TWh und Frankreich mit 7,6 TWh. Aus diesen drei Staaten stammten ‌zusammen 57,1 Prozent der gesamten Stromeinfuhren, ⁠wobei die Liefermengen jeweils merklich unter dem Vorjahresniveau lagen.

Wegen gestiegener Preise legte der Wert der Stromeinfuhren in den ersten drei Quartalen um 20,4 Prozent auf 5,7 Milliarden Euro zu. Die ‌Ausfuhren wuchsen dem Wert nach zugleich ⁠um 51,3 Prozent auf 4,3 ⁠Milliarden Euro. Der wertmäßige Importüberschuss verringerte sich dadurch um rund ein Viertel auf 1,4 Milliarden Euro. Im Schnitt kostete eine importierte Megawattstunde 116 Euro und damit fast 39 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Beim Export wurden durchschnittlich 87 Euro je Megawattstunde erzielt, was einem Plus von 20,6 Prozent entspricht.

Allein im September legten die Stromexporte im Vergleich zum Vorjahreszeitraum der Menge nach um 22,7 Prozent ⁠zu, während die Importe um 26,1 Prozent sanken.

(Bericht von Rene Wagner, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter ‌berlin.newsroom@thomsonreuters.com)