BERLIN (dpa-AFX) - Deutschland und Katar haben angesichts von anhaltenden Spekulationen über bevorstehende neue Angriffe der USA und Israels auf den Iran intensiv für eine diplomatische Lösung des Iran-Kriegs geworben. "Eine diplomatische Lösung bleibt möglich", sagte Kanzler Friedrich Merz (CDU) bei einem Treffen mit dem Emir von Katar, Tamim bin Hamad Al Thani, in Berlin. "Sie ist auch unverzichtbar, damit die Region zur Ruhe kommt und die Menschen in Katar wieder sicher leben können", fügte er hinzu.

Merz versicherte dem Emir angesichts der Angriffe Teherans auf Katar und verurteilte die Militärschläge des Iran auch gegen andere Staaten in der Region auf das Schärfste. Katar leiste wertvolle Arbeit als Vermittler zwischen den Konfliktparteien. Auch Deutschland brauche eine diplomatische Lösung, weil man auf bezahlbare und zuverlässige Energie angewiesen sei. Entscheidend sei, dass es eine dauerhafte, sichere Öffnung der Straße von Hormus gebe und Teheran nachprüfbar sein militärisches Nuklearprogramm einstelle.

Emir von Katar: Dauerhafter Friede nur mit echten Lösungen

Der Emir sagte laut offizieller Übersetzung, man habe unterstrichen, wie wichtig die Souveränität der Staaten sei und dass die diplomatischen Bemühungen sich darum drehen sollten, eine Deeskalation herbeizuführen und die Konflikte zu lösen. Katar werde seine Vermittlungsbemühungen zusammen mit seinen Partnern fortführen. "Wir sind davon überzeugt, dass der dauerhafte Frieden nur möglich ist mit echten politischen Lösungen", sagte er.

Der Kanzler fügte mit Blick auf den anhaltenden russischen Angriffskrieg auf die Ukraine hinzu, die russischen Angriffe zum Beispiel auf Schiffe im Schwarzen Meer gefährdeten die globale Ernährungssicherheit. "Wir sind uns darüber einig: Russland muss sein diplomatisches Spiel auf Zeit beenden. Moskau muss sich auf eine echte Friedensverhandlung einlassen."/bk/DP/mis