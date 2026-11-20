Kiew, 20. ⁠Nov (Reuters) - Russland hat bei neuen Angriffen auf die Ukraine massiv Brücken in Kiew mit Raketen attackiert. Dabei seien in der ukrainischen Hauptstadt drei Menschen getötet und 15 weitere Menschen verletzt worden, teilte Bürgermeister Vitali Klitschko am Freitag auf dem ‌Kurznachrichtendienst Telegram mit. Drei Brücken über den Dnjepr seien getroffen worden - die Podilsko-Woskresenskyj-Brücke, die Darnytskyj- und die Piwdennyj-Brücke. Es handele sich um die schwersten ⁠Angriffe auf ⁠die Brücken in Kiew seit Beginn des Krieges. Der russische Präsident Wladimir Putin hatte am Donnerstag mit massiver Vergeltung gedroht, nachdem die Ukraine in dieser Woche dreimal die wichtige Brücke zwischen Russland und der annektierten Halbinsel Krim angegriffen hatte. Die 19 Kilometer lange Brücke über die Straße von Kertsch ‌gilt als strategisch wichtig für die Versorgung der ‌russischen Invasionstruppen im Süden der Ukraine und ist ein Vorzeigeprojekt Putins.

Russland bestätigte Angriffe auf die Energie- und Verkehrsinfrastruktur sowie auf Rüstungsbetriebe in mehreren Regionen der Ukraine. ⁠Ziel sei dabei unter anderem die Hauptstadt Kiew gewesen, teilte das Verteidigungsministerium in ‌Moskau mit. Zudem seien Hafenanlagen in der ⁠Schwarzmeer-Region Odessa sowie Schiffe getroffen worden, die das ukrainische Militär nutze.

In der Drei-Millionen-Metropole Kiew, in der Pendler auf sechs Hauptbrücken angewiesen sind, kam es nach den Raketenangriffen auf die Brücken zu Sperrungen und ‌Verkehrsbehinderungen. Ein Reporter der Nachrichtenagentur Reuters ⁠berichtete von einer Serie von Explosionen ⁠in den frühen Morgenstunden. Aus anderen Teilen des Landes wurden ebenfalls Angriffe gemeldet, bei denen auch kritische Infrastruktur beschädigt worden sei. In der östlichen Region Dnipropetrowsk wurden den Behörden zufolge fünf Menschen verletzt, als Drohnen Wohngebäude trafen. Im der nordöstlichen Großstadt Charki seien vier Menschen bei dem Einschlag russischer Drohnen in einem Krankenhaus verletzt worden. Im südlichen Saporischschja gab es demnach einen Verletzten bei einem Drohnenangriff auf eine Straßenbahn.

(Bericht von Valentyn ⁠Ogirenko, geschrieben von Christian Götz, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)