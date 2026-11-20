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Voltatron AG: Tochtergesellschaft Kurz Elektronik gewinnt Aufträge im Gesamtvolumen von rund 14 Mio. €



20.11.2026 / 16:02 CET/CEST

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Voltatron AG: Tochtergesellschaft Kurz Elektronik gewinnt Aufträge im Gesamtvolumen von rund 14Mio.€

Fürth, 20.November2026 – Die Voltatron AG (ISIN: DE000A2E4LE9) hat über ihre im August dieses Jahres erworbene Tochtergesellschaft Kurz Elektronik GmbH zwei Aufträge eines namhaften deutschen Herstellers von Haushaltsgeräten erhalten. Das erwartete Gesamtvolumen beträgt rund 14 Mio. € bei einer Laufzeit von vier Jahren.

Die Aufträge umfassen zwei Baugruppen für einen akkubetriebene Staubsauger: Kurz Elektronik übernimmt unter Einbindung ihrer litauischen Tochtergesellschaft Litalka-Elektronik die Entwicklung und Fertigung der Motorsteuerung sowie die Fertigung des Bedienelements.

Die Belieferung beginnt im Laufe des kommenden Jahres, sodass ein erster Teil des Auftragsvolumens bereits ab dem Geschäftsjahr 2027 umsatzwirksam wird. Die bestehende Konzernprognose für das Geschäftsjahr 2026 bleibt entsprechend unverändert.



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Über die Voltatron AG

Die im Regulierten Markt (Prime Standard) der Deutsche Börse AG in Frankfurt a.M. notierte Voltatron AG (ISIN DE000A2E4LE9) ist ein Anbieter innovativer Technologielösungen für industrielle Lithium-Ionen-Batteriesysteme und Energiespeicher sowie fortschrittlicher Elektronikkomponenten. Der Konzern entwickelt, beschafft, produziert, integriert und vertreibt über seine spezialisierten Tochtergesellschaften komplexe Elektronikkomponenten, Baugruppen, Geräte und Systeme für industrielle Anwendungen. Dazu zählen neben Batterie- und Energiespeicherlösungen insbesondere die Anwendungsfelder industrielle Elektronik, Automatisierung und IoT, Mess- und Steuerungstechnik, Event- und Audiotechnik, Haushaltsgeräte, Medizintechnik sowie die Bereiche industrielle Elektromobilität und Bahn.

Weitere Informationen finden Sie unter www.voltatron.com.

Ansprechpartner Medien & Kapitalmarkt

Voltatron AG

Stefan Westemeyer

Investor Relations & Unternehmenskommunikation

Telefon: +49 160 951 287 54

E-Mail: ir@voltatron.com

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Voltatron AG Flößaustraße 22 90763 Fürth Deutschland Telefon: +49 (0)911 3771750 E-Mail: ir@voltatron.com Internet: www.voltatron.com ISIN: DE000A2E4LE9 WKN: A2E4LE Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX LEI Code: 52990067LXA0GDUGW094 EQS News ID: 2439746

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