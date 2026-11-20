EQS-DD: CHAPTERS Group AG: Jan-Hendrik Mohr, Kauf
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
20.11.2026 / 09:13 CET/CEST
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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Vorname:
|Jan-Hendrik
|Nachname(n):
|Mohr
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Vorstand
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|CHAPTERS Group AG
b) LEI
|3912001BNTWG0PIZYX13
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE0006618309
b) Art des Geschäfts
|Kauf
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|43,90 EUR
|2.282,80 EUR
|43,95 EUR
|2.373,30 EUR
|44,00 EUR
|457.952,00 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|43,99 EUR
|462.608,10 EUR
e) Datum des Geschäfts
|19.11.2026; UTC+1
f) Ort des Geschäfts
|Name:
|Xetra
|MIC:
|XETR
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|CHAPTERS Group AG
|Falkenried 29
|20251 Hamburg
|Deutschland
|Internet:
|www.chaptersgroup.com
|LEI Code:
|3912001BNTWG0PIZYX13
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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