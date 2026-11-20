EQS-DD: FIT GROUP AG: Syan Mahmud, Im Rahmen einer Bezugsrechtskapitalerhöhung werden Herrn Syan Mahmud 3603 Bezugsrechte gewährt.
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
20.11.2026 / 10:20 CET/CEST
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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Vorname:
|Syan
|Nachname(n):
|Mahmud
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Aufsichtsrat
b) Berichtigung
|Bei der Meldung zu den Bezugsrechten ist Herrn Mahmud ein Fehler unterlaufen. Ihm werden 3603 Bezugsrechte im Rahmen der Bezugsrechtskapitalerhöhung gewährt.
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|FIT GROUP AG
b) LEI
|98450084A0C604AU5255
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Anderes auf Aktie/Schuldtitel bez. FI
|Beschreibung:
|Bezugsrechte
b) Art des Geschäfts
|Im Rahmen einer Bezugsrechtskapitalerhöhung werden Herrn Syan Mahmud 3603 Bezugsrechte gewährt.
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|nicht bezifferbar
|nicht bezifferbar
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|nicht bezifferbar
|nicht bezifferbar
e) Datum des Geschäfts
|20.11.2026; UTC+1
f) Ort des Geschäfts
|Außerhalb eines Handelsplatzes
20.11.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News
108232 20.11.2026 CET/CEST