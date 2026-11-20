EQS-DD: Fresenius Medical Care AG: Shervin J. Korangy, Kauf (Gemeinschaftsdepot mit Ehefrau)
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
20.11.2026 / 10:30 CET/CEST
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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Vorname:
|Shervin J.
|Nachname(n):
|Korangy
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Vorstand
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|Fresenius Medical Care AG
b) LEI
|549300CP8NY40UP89Q40
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Anderes auf Aktie/Schuldtitel bez. FI
|ISIN:
|US3580291066
b) Art des Geschäfts
|Kauf (Gemeinschaftsdepot mit Ehefrau)
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|20,950 USD
|1.571,25 USD
|20,955 USD
|33.947,10 USD
|20,960 USD
|49.151,20 USD
|20,965 USD
|29.476,79 USD
|20,970 USD
|153.584,28 USD
|20,975 USD
|12.585,00 USD
|20,980 USD
|106.809,18 USD
|20,985 USD
|79.743,00 USD
|20,990 USD
|2.917,61 USD
|20,995 USD
|33.592,00 USD
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|20,9741 USD
|503.377,4100 USD
e) Datum des Geschäfts
|18.11.2026; UTC−5
f) Ort des Geschäfts
|Name:
|NYSE
|MIC:
|XNYS
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Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Fresenius Medical Care AG
|Else-Kröner-Straße 1
|61352 Bad Homburg
|Deutschland
|Internet:
|www.freseniusmedicalcare.com
|LEI Code:
|549300CP8NY40UP89Q40
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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