EQS-DD: The NAGA Group AG: Netcore Investments Limited, Kauf
EQS Group · Uhr
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
20.11.2026 / 10:45 CET/CEST
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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
a) Name
|Name und Rechtsform:
|Netcore Investments Limited
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Person steht in enger Beziehung zu:
|Titel:
|Vorname:
|Octavian
|Nachname(n):
|Patrascu
|Position:
|Vorstand
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|The NAGA Group AG
b) LEI
|529900H6SZC36ZDAUU68
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE000A41YCM0
b) Art des Geschäfts
|Kauf
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|2,1800 EUR
|568,9800 EUR
|2,1900 EUR
|2.190,0000 EUR
|2,1900 EUR
|2.190,0000 EUR
|2,1900 EUR
|2.190,0000 EUR
|2,1900 EUR
|2.190,0000 EUR
|2,1800 EUR
|1.205,5400 EUR
|2,1900 EUR
|407,3400 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|2,1884 EUR
|10.941,8600 EUR
e) Datum des Geschäfts
|18.11.2026; UTC+1
f) Ort des Geschäfts
|Name:
|Xetra
|MIC:
|XETR
20.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|The NAGA Group AG
|Suhrenkamp 59
|22335 Hamburg
|Deutschland
|Internet:
|www.naga.com
|LEI Code:
|529900H6SZC36ZDAUU68
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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