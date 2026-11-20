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Cision MCP integriert Erkenntnisse über Verbraucher in alltägliche Arbeitsabläufe



20.11.2026 / 11:50 CET/CEST

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Die erste Version lässt sich mit den Brandwatch Consumer Research-Agenten verbinden und ermöglicht so den Einsatz von Cision Intelligence innerhalb unterstützter Tools und Arbeitsabläufe

CHICAGO, 20. November 2026 /PRNewswire/ -- Cision, ein weltweit führender Anbieter von Verbraucher- und Medienanalysen sowie Kommunikationstechnologie, gab heute die erste Version von Cision MCP bekannt, mit der Erkenntnisse über Verbraucher leichter in die alltäglichen Entscheidungen seiner Kunden einfließen können. Dies folgt auf die Einführung von Cision Intelligence.

Cision MCP brings its consumer intelligence closer to customers' everyday decisions.

Cision MCP nutzt das Model Context Protocol, um unterstützte Tools und Agenten mit den spezialisierten Daten sowie Analysen von Cision zu verknüpfen. Die erste Version lässt sich mit den Agenten von Brandwatch Consumer Research verbinden und unterstützt Teams dabei, Diskussionen von Verbrauchern zu untersuchen, Erkenntnisse einzuordnen sowie über geschäftlich relevante Veränderungen auf dem Laufenden zu bleiben.

„Kunden sollten einer wichtigen Frage genau dann und dort nachgehen können, wo sie sich stellt", sagte Jeff Mullins, Technikvorstand bei Cision. „Cision MCP integriert unsere spezialisierten Daten und Analysen in unterstützte Tools sowie Arbeitsabläufe, zunächst über Brandwatch Consumer Research. Auf Grundlage unserer gemeinsamen KI-Basis können wir diesen Zugang ausbauen, während wir im gesamten Cision-Portfolio weitere Funktionen entwickeln."

Von einer geschäftlichen Fragestellung zu einer fundierteren Entscheidung

Die erste Version stellt über Cision MCP vier Funktionen bereit:

Abfrageverwaltung: Konzentrieren Sie sich auf die Fragen, die für Ihr Unternehmen von Bedeutung sind.

Schnelle Erkenntnisse: Analysieren Sie Diskussionen von Verbrauchern und untersuchen Sie neu entstehende Bedürfnisse.

Erkenntnisse & Zusammenfassungen: Ordnen Sie die Ergebnisse ein und schaffen Sie so eine fundierte Grundlage für die nächste Entscheidung.

Warnmeldungen: Bleiben Sie über Änderungen informiert, die möglicherweise eine Reaktion erfordern.

Für ein Team, das die Reaktionen auf eine Produkteinführung untersucht, können diese Funktionen hilfreich sein, um herauszufinden, worüber Verbraucher sprechen, wiederkehrende Fragen zu erkennen sowie zu verfolgen, wie sich die Diskussionen entwickeln. Diese Erkenntnisse können die nächste Botschaft des Teams prägen oder auf ein Thema aufmerksam machen, das genauer betrachtet werden sollte.

Kunden können Cision MCP ergänzend zu Brandwatch Consumer Research nutzen und erhalten damit eine weitere Möglichkeit, dessen Daten und Analysen in unterstützten Umgebungen einzusetzen.

Eine Anbindung, immer mehr Funktionen

Cision Intelligence vereint die spezialisierten Daten, das Fachwissen und die KI-Funktionen von Cision auf einer gemeinsamen Grundlage, die für die Wiederverwendung in den Lösungen des Unternehmens sowie in unterstützten externen Tools und Agenten entwickelt wurde.

Cision plant, den Zugriff über MCP zügig auf weitere eigene Lösungen auszuweiten. Zusätzliche Produktagenten werden weitere Funktionen in die Arbeitsabläufe der Kunden einbringen, während die Produkte im Laufe der Zeit stärker miteinander vernetzt werden.

Die erste Version verbindet Kunden mit den Agenten von Brandwatch Consumer Research. Sobald eine neue Version verfügbar ist, wird bekannt gegeben, auf welche weiteren Produkte und Funktionen zugegriffen werden kann.

Entdecken Sie Cision MCP

Entdecken Sie auf cision.com/cision-mcp/ die ersten Funktionen von Cision Intelligence, die über Cision MCP verfügbar sind.

Bestehende Produkte bleiben verfügbar, sodass Kunden auf Wunsch mit den bisher genutzten Lösungen weiterarbeiten können.

Informationen zu Cision

Cision ist der weltweit führende Anbieter von Lösungen für Verbraucher- und Medienanalysen, Zielgruppeninteraktion und Kommunikation. Wir stellen Fachleuten für PR, Unternehmenskommunikation, Marketing und Social Media die Werkzeuge bereit, die sie benötigen, um in der heutigen datengetriebenen Welt erfolgreich zu sein. Unser umfassendes Fachwissen, exklusive Datenpartnerschaften und preisgekrönte Produkte, darunter CisionOne, Brandwatch, Trajaan sowie PR Newswire, helfen mehr als 75 000 Unternehmen und Organisationen, darunter 84 % der Fortune 500, ihre wichtigsten Zielgruppen wahrzunehmen sowie von ihnen wahrgenommen zu werden, sie zu verstehen und von ihnen verstanden zu werden.

Medienkontakt:

Cision Öffentlichkeitsarbeit

CisionPR@cision.com

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