EQS-News: CENTER FOR THE PRODUCTION OF CONTENT FOR MASS MEDIA / Schlagwort(e): Sonstiges/Sonstiges

Der Taschkenter Content-Markt soll im Februar 2027 starten.



20.11.2026 / 07:40 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Ein neuer internationaler Marktplatz wird Content-Produzenten mit Käufern, Distributoren und Koproduktionspartnern verbinden.

TASCHKENT, Usbekistan, 19. November 2026 /PRNewswire/ -- Der erste Tashkent Content Market (TCM 2027) findet am 4. und 5. Februar 2027 im Uzexpocentre statt und bringt Produzenten audiovisueller Inhalte und internationale Einkäufer zusammen, um Lizenzierungs-, Vertriebs- und Koproduktionsmöglichkeiten zu erkunden.

TCM

Die Veranstaltung wird vom Zentrum für die Produktion von Inhalten für die Massenmedien unter der Verwaltung des Präsidenten der Republik Usbekistan in Zusammenarbeit mit internationalen und regionalen Partnerorganisationen organisiert.

Die Organisatoren erwarten mehr als 3.000 Teilnehmer aus über 50 Ländern, verteilt auf mehr als 100 Ausstellungsstände in zwei Pavillons mit einer Gesamtfläche von 5.500 Quadratmetern. Zu den Teilnehmern gehören Produzenten, Rundfunkanstalten, Vertriebsunternehmen, Streaming-Plattformen, Rechteinhaber, Investoren und Technologieunternehmen.

Unter dem Motto „Von der Seidenstraße zum globalen Content-Markt" zielt die TCM 2027 darauf ab, die internationalen Möglichkeiten für die usbekische Content-Branche zu erweitern und die Entwicklung Taschkents zu einem regionalen Medienzentrum zu unterstützen. Zu ihren Prioritäten gehören die Förderung des Exports von Inhalten, die Vernetzung lokaler Produzenten mit internationalen Käufern, die Unterstützung von Koproduktionen und die Gewinnung von Investitionen in Medien- und Technologieprojekte.

Das zweitägige Programm kombiniert eine internationale Ausstellung mit geplanten Geschäftstreffen, Branchengesprächen, professionellen Filmvorführungen, Meisterkursen und Networking-Aktivitäten. Produzenten und Rechteinhaber präsentieren Kataloge, neue Projekte und Lizenzangebote für Filme, Dokumentarfilme, Fernsehserien, Animationen, Fernsehformate und digitale Inhalte.

Eine eigens dafür eingerichtete Online-Teilnehmerplattform wird Unternehmen dabei helfen, potenzielle Partner zu identifizieren, Meetings im Voraus zu vereinbaren und persönliche Termine zu verwalten. Die Anmeldung wird in vier Sprachen möglich sein.

In den Branchensitzungen werden Themen wie Content-Monetarisierung, künstliche Intelligenz in Produktion und Vertrieb sowie internationale Lizenzierung behandelt. Filmvorführungen und Meisterkurse werden die Projekte einem Fachpublikum vorstellen und die Möglichkeit zum Erfahrungsaustausch mit Branchenexperten bieten.

Der Markt bietet zudem die Möglichkeit, Lizenz-, Vertriebs- und Koproduktionsverträge auszuhandeln und abzuschließen, während Netzwerkaktivitäten etablierte Fachleute mit aufstrebenden Kreativen zusammenbringen.

Weitere Informationen zur Teilnahme und zum Veranstaltungsprogramm finden Sie unter www.tcm.uz.

Über den Taschkenter Inhaltsmarkt

Der Tashkent Content Market ist eine internationale Plattform für die Präsentation, den Kauf, den Verkauf und die Lizenzierung audiovisueller Inhalte, die Entwicklung von Vertriebspartnerschaften und die Unterstützung von Koproduktionsprojekten.

Cision

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/der-taschkenter-content-markt-soll-im-februar-2027-starten-302946607.html

20.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

2439154 20.11.2026 CET/CEST