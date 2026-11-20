EQS-News: Einladung zum 21. International Investment Forum am 9. Dezember 2026: Internationale Investmentideen zum Jahresausklang
EQS-News: GBC AG / Schlagwort(e): Konferenz/Kooperation
Einladung zum 21. International Investment Forum am 9. Dezember 2026: Internationale Investmentideen zum Jahresausklang
20.11.2026 / 09:30 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
GBC AG und Apaton Finance laden zur kostenfreien digitalen Investorenkonferenz ein – Unternehmensupdates, direkter Managementdialog und Perspektiven für 2027 Augsburg / Hannover, 20.11.2026 – Die GBC AG und die Apaton Finance GmbH laden Investoren herzlich zum 21. International Investment Forum (IIF) am Mittwoch, 9. Dezember 2026, ein. Die englischsprachige Onlinekonferenz bietet institutionellen Investoren, Family Offices, Vermögensverwaltern, Analysten und interessierten Privatanlegern direkten Zugang zu internationalen Unternehmen und ihren Management-Teams. Die Veranstaltung beginnt um 09:55 Uhr MEZ mit der Opening Session und findet vollständig digital über Zoom statt. Die Teilnahme ist kostenfrei.
Zum Jahresausklang bietet das IIF die Gelegenheit, die bisherige Geschäftsentwicklung der präsentierenden Unternehmen einzuordnen und ihre strategischen Prioritäten für das kommende Jahr kennenzulernen. Im Mittelpunkt stehen Unternehmensupdates, operative Fortschritte und die Frage, welche Meilensteine für 2027 besonders relevant werden.
Unternehmensentwicklung einordnen – Perspektiven für 2027 kennenlernen Manuel Hölzle, CEO und Head of Research der GBC AG, erklärt:
„Zum Ausklang des vierten Quartals und des Kapitalmarktjahres 2026 möchten wir mit dem 21. IIF bewusst den Rückblick mit dem Blick nach vorn verbinden: Welche Fortschritte haben die Unternehmen erzielt, wie haben sich ihre Geschäftsmodelle entwickelt und welche Ziele setzen sie sich für 2027? Der direkte Austausch mit dem Management hilft Investoren, diese Entwicklungen einzuordnen und Chancen ebenso wie Risiken besser zu verstehen. Damit bietet unser Dezember-IIF eine wertvolle Grundlage, um sich über den Jahreswechsel hinaus mit internationalen Investmentideen auseinanderzusetzen.“
Mario Hose, Geschäftsführer der Apaton Finance GmbH, ergänzt:
„Zum Jahresende lohnt es sich, nicht nur auf die Kursentwicklung zu schauen, sondern die Menschen hinter den Unternehmen nach ihren nächsten Schritten zu fragen. Genau dafür schaffen wir mit dem IIF Raum: kompakte Unternehmenspräsentationen, konkrete Fragen und Antworten aus erster Hand. Anleger können an einem Tag unterschiedliche Geschäftsmodelle kennenlernen und ihre eigenen Fragen zu Wachstum, Finanzierung und strategischen Prioritäten stellen – international, kostenfrei und ohne Reiseaufwand.“Internationale Unternehmen im aktuellen Programm
Für das 21. IIF sind insgesamt 20 Präsentationsplätze vorgesehen. Im aktuellen Programm sind bereits die folgenden 13 Unternehmen namentlich angekündigt. Weitere Teilnehmer werden im Zuge der Programmfinalisierung ergänzt.
|Unternehmen
|ISIN
|Land
|net digital AG
|DE000A2BPK34
|Deutschland
|Finexity AG
|DE000A40ET88
|Deutschland
|naoo AG
|CH1323306329
|Schweiz
|HAMBORNER REIT AG
|DE000A3H2333
|Deutschland
|MS Industrie AG
|DE0005855183
|Deutschland
|WAYDEAR AG
|DE000A40ZVU2
|Deutschland
|Rock Tech Lithium Inc.
|CA77273P2017
|Kanada
|Zefiro Methane Corp.
|CA98926D1069
|Kanada
|dynaCERT Inc.
|CA26780A1084
|Kanada
|First Phosphate Corp.
|CA33611D1033
|Kanada
|Globex Mining Enterprises Inc.
|CA3799005093
|Kanada
|Almonty Industries Inc.
|CA0203987072
|Kanada (Unternehmenszentrale: USA)
|Power Metallic Mines Inc.
|CA73929R1055
|Kanada
Weitere Ergänzungen und Änderungen des Programms bleiben vorbehalten.
Kompakte Präsentationen mit direkter Fragemöglichkeit
Jedes Unternehmen erhält einen 30-minütigen Präsentationsslot. Auf eine rund 25-minütige Unternehmenspräsentation auf Englisch folgt eine fünfminütige moderierte Fragerunde. Teilnehmende können ihre Fragen über die Zoom-Fragefunktion einreichen; die Moderation greift diese im Gespräch mit den Unternehmensvertretern auf. So verbindet das IIF einen strukturierten Überblick mit der Möglichkeit, gezielt nachzufragen.
Veranstaltungsdetails im Überblick Datum: Mittwoch, 9. Dezember 2026
Beginn: 09:55 Uhr MEZ mit der Opening Session
Unternehmenspräsentationen: Ab 10:00 Uhr MEZ
Format: Onlinekonferenz über Zoom
Sprache: Englisch
Präsentationsdauer: Jeweils 25 Minuten Präsentation und fünf Minuten moderierte Fragerunde
Teilnahme: Kostenfrei nach Registrierung
Kostenfreie Registrierung und aktuelles Programm
Interessierte Investoren können sich über folgenden Link kostenfrei für das 21. International Investment Forum anmelden: https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_e8tHYT16Tzy7t9vDH3fLkw#/registration
Den aktuellen Zeitplan sowie weitere Informationen zu den präsentierenden Unternehmen finden Sie unter: https://ii-forum.com/timetable-21-iif/
Über das International Investment Forum (IIF)
Das International Investment Forum ist ein Gemeinschaftsprojekt der GBC AG und der Apaton Finance GmbH. Das digitale Konferenzformat bringt börsennotierte Unternehmen mit einem internationalen Investorenpublikum zusammen. Unternehmenspräsentationen und moderierte Fragerunden ermöglichen einen direkten Austausch über Geschäftsmodelle, Strategien und aktuelle Entwicklungen – ohne Reiseaufwand und über Ländergrenzen hinweg.
Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme.
Ihr Team der
GBC AG und Apaton Finance GmbH
Pressekontakt:
GBC AG
Tel.: +49 821 241133 0
E-Mail: research@gbc-ag.de
20.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News
2439208 20.11.2026 CET/CEST