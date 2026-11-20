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flatexDEGIRO startet Aktienrückkaufprogramm von bis zu EUR 100 Millionen



20.11.2026 / 08:29 CET/CEST

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flatexDEGIRO startet Aktienrückkaufprogramm von bis zu EUR 100 Millionen

Online-Broker setzt Kapitalallokationsstrategie nach bereits deutlich angehobener Dividende konsequent fort

Gut 82 % des Konzernergebnisses 2025 fließen über Dividende und Rückkauf an die Aktionäre zurück

Rückkaufprogramm läuft vom 23. November bis spätestens 26. Mai 2027

Frankfurt am Main, 20. November 2026 – Nach einer Phase starken Wachstums und einer deutlich verbesserten Profitabilität startet die flatexDEGIRO SE ein Aktienrückkaufprogramm über bis zu 100 Millionen Euro. Das Aktienrückkaufprogramm beginnt am 23. November 2026 und läuft bis spätestens 26. Mai 2027. Auf Basis des XETRA-Schlusskurses vom 19. November 2026 entspricht das maximale Volumen rund 4,2 Prozent der aktuellen Marktkapitalisierung von flatexDEGIRO.

In den vergangenen Jahren hat flatexDEGIRO seine Position als führender Online-Broker in Europa konsequent ausgebaut. Die Gesellschaft verbindet nachhaltiges Kundenwachstum mit einer hohen Profitabilität und einer starken Kapitalausstattung. Diese finanzielle Stärke ermöglicht es flatexDEGIRO, sowohl in die Weiterentwicklung seiner Plattform und seines Angebots zu investieren als auch Aktionäre direkt über Dividende und Aktienrückkäufe am Unternehmenserfolg partizipieren zu lassen.

„Mit dem Start unseres Aktienrückkaufprogramms setzen wir einen weiteren wichtigen Baustein unserer Kapitalallokationsstrategie um. Unsere starke Bilanz und die hohe Ertragskraft unseres Geschäfts geben uns die Möglichkeit, in die Zukunft unseres Unternehmens zu investieren und gleichzeitig nachhaltigen Mehrwert für unsere Aktionäre zu schaffen,“ sagte Dr. Thomas Lindner, CFO von flatexDEGIRO.

Das Aktienrückkaufprogramm wurde von Vorstand und Aufsichtsrat beschlossen. Die erforderliche Genehmigung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) liegt vor. Für die Durchführung wurde eine Investmentbank beauftragt, die ihre Entscheidungen über den Zeitpunkt der Aktienkäufe im Rahmen der geltenden Vorschriften unabhängig von der Gesellschaft trifft.

Die Gesellschaft beabsichtigt, im Rahmen des Programms Aktien im Wert von bis zu 100 Millionen Euro erwerben. Die zurückgekauften Aktien können für alle gesetzlich zulässigen Zwecke verwendet werden. Grundlage des Programms ist die von der Hauptversammlung am 4. Juni 2024 erteilte Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien.

Detaillierte Informationen zum Aktienrückkaufprogramm werden auf der Investor-Relations-Website von flatexDEGIRO zur Verfügung gestellt.

Medienkontakt:

Achim Schreck Telefon +49 (0) 160 9277 4570

Leiter Investor Relations achim.schreck@flatexdegiro.com

Sandra Büschken Telefon +49 (0) 173 2652 234

Head of Corporate Communications sandra.bueschken@flatexdegiro.com

flatexDEGIRO SE – führende Plattform für Wertpapierhandel und Vermögensaufbau in Europa

(www.flatexdegiro.com, ISIN: DE000FTG1111, Ticker: FTK.GR)

Mit dem Anspruch, die führende Plattform für Wertpapierhandel und Vermögensaufbau in Europa zu sein, unterstützt flatexDEGIRO aktuell mehr als 3,5 Millionen Kunden in 16 Ländern. Das Unternehmen verwahrt ein Vermögen von über 100 Milliarden Euro und wickelte für ihre Kunden in 2025 mehr als 75 Millionen Wertpapiertransaktionen ab.

Über drei Brokerage-Plattformen - DEGIRO, flatex und ViTrade - bietet flatexDEGIRO Zugang zum Handel an rund 50 Börsen in Europa, Nordamerika und im asiatisch-pazifischen Raum sowie im außerbörslichen Direkthandel. Die Kunden sind aktive und gut informierte Trader, die ohne Anlageberatung handeln. Mit ViTrade bedient flatexDEGIRO zusätzlich besonders aktive Händler.

Das Brokerage und das mit dem Wertpapierhandel verbundene Bankgeschäft laufen über die flatexDEGIRO Bank SE, eine Tochtergesellschaft mit Vollbanklizenz. flatexDEGIRO verfügt entlang der gesamten Wertschöpfungskette über proprietäre Technologie mit sehr hoher Verfügbarkeit und setzt damit Standards bei der Plattform- und Servicequalität.

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Sprache: Deutsch Unternehmen: flatexDEGIRO SE Omniturm, Große Gallusstraße 16-18 60312 Frankfurt am Main Deutschland Telefon: +49 (0) 69 450001 0 E-Mail: ir@flatexdegiro.com Internet: www.flatexdegiro.com ISIN: DE000FTG1111 WKN: FTG111 Indizes: MDAX Börsen: Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt (Prime Standard), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX LEI Code: 529900IRBZTADXJB6757 EQS News ID: 2439160

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