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Guangzhou Nansha: Strategische Neuausrichtung der GBA auf den Handel im asiatisch-pazifischen Raum



20.11.2026 / 23:55 CET/CEST

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GUANGZHOU, China, 20. November 2026 /PRNewswire/ -- Dies ist eine Nachricht aus Südchina.

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Das 33. Treffen der Wirtschaftsführer der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (APEC) in Shenzhen dürfte der Guangdong-Hongkong-Macau Greater Bay Area (GBA) neue Möglichkeiten eröffnen, die Zusammenarbeit mit den Volkswirtschaften des asiatisch-pazifischen Raums zu vertiefen. Als strategischer Dreh- und Angelpunkt der Greater Bay Area nutzt der Bezirk Nansha in Guangzhou die Gelegenheit, um zu zeigen, wie sich eine umfassende Öffnung und eine regionale Vernetzung in konkrete Handelsgewinne umsetzen lassen.

Zugang: Die globale Reise einer chilenischen Kirsche

Der Hafen von Nansha betreibt 220 Containerlinienrouten, darunter mehr als 100, die direkt APEC-Staaten bedienen, und verbindet über 300 Häfen in mehr als 100 Ländern und Regionen. Chilenische Kirschen erreichen Nansha mittlerweile in 22 Tagen, während thailändische Durianfrüchte dank eines direkten „Durian-Express"-Services in vier Tagen eintreffen. In den ersten neun Monaten des Jahres 2026 stieg der Handel von Nansha mit den APEC-Staaten im Jahresvergleich um 16,8 Prozent auf 151,68 Milliarden Yuan, wobei die Exporte um 21,2 Prozent zunahmen.

Plattform: Ein Drehkreuz für die Lager von APEC-Unternehmen

Nansha hat sich zur ersten Anlaufstelle für asiatisch-pazifische Marken entwickelt, die in den chinesischen Markt eintreten. Marken wie Mead Johnson und Danone haben in Nansha Vertriebszentren für den asiatisch-pazifischen Raum eingerichtet, während Plattformen wie Shein, Temu, TikTok Shop und AliExpress von diesem Bezirk aus global expandiert haben. Nansha baut außerdem den Global Cross-border Trade Industrial Cluster auf, der Unternehmen aus den Bereichen grenzüberschreitende Dienstleistungen, digitale Technologien und internationaler Handel angezogen hat.

Motor: Eine mittels intelligenter Fertigung hergestellte Fotte fährt um die Welt

Der Schiffbau entwickelt sich zu einem immer wichtigeren Exportmotor für Nansha. Der Bezirk beherbergt 221 Schiffs- und Marineunternehmen, die zusammen eine Industrie im Wert von 50 Milliarden Yuan bilden. Im April wurde in Nansha das weltweit erste LNG-betriebene Dualtreibstoff-KFZ-Transportschiff für 10.800 Fahrzeuge ausgeliefert und stellte damit einen globalen Kapazitätsrekord auf.

Verbinden: Ein unsichtbares Netzwerk, das die Welt verbindet

Daten entwickeln sich zu einer neuen Handelsader. Nanshas „Internationaler digitaler Hafen" hat eine Datenverarbeitungsanlage eröffnet, die ausländische Daten, chinesisches Computing und Token-Exporte ermöglicht, wobei lokalisierte KI-Modelle in physischer Isolation eingesetzt werden. Das umfassende Servicezentrum „Going Global" für chinesische Unternehmen in Nansha bietet Unterstützung in jeder Phase, von der Vorinvestitionsanalyse und der Hilfe bei Genehmigungen bis hin zu Dienstleistungen nach der Investition. Diese Initiativen positionieren Nansha als regelbasierte Drehscheibe, die grenzüberschreitende Datenflüsse und ausgehende Investitionen miteinander verbindet.

Cision

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