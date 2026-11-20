EQS-News: hGears AG / Schlagwort(e): Sonstiges

hGears AG: Die deutsche Tochtergesellschaft hGears Schramberg GmbH schließt personelle Restrukturierungsmaßnahmen ab



20.11.2026 / 16:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





hGears AG: Die deutsche Tochtergesellschaft hGears Schramberg GmbH schließt personelle Restrukturierungsmaßnahmen ab

Schramberg, den 20 November 2026 – Die hGears Schramberg GmbH hat die im Rahmen des Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung vorgesehenen personellen Restrukturierungsmaßnahmen am Standort Schramberg abgeschlossen. Insgesamt werden 59 Stellen abgebaut. Vom Personalabbau sind alle Bereiche betroffen, sowohl die Produktion und produktionsnahe Bereiche als auch die Administration und weitere Funktionen. Nach Umsetzung der Maßnahmen beschäftigt die Gesellschaft am Standort künftig ca. 130 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Weitere personelle Maßnahmen sind nach heutiger Planung nicht vorgesehen.

hGears fokussiert den Standort Schramberg auf die stabile Produktion funktionskritischer Hochpräzisionsgetriebeteile und -komponenten sowie auf die verlässliche Belieferung der Kunden in gewohnt hoher Qualität. Parallel arbeitet hGears an einer strategischen Neuausrichtung. Dabei bleibt der Geschäftsbereich e-Bike ein wichtiger Pfeiler des Geschäfts. Gleichzeitig will hGears gezielt die Kunden- und Anwendungsbasis verbreitern und erschließt mit seinen technologischen und fertigungstechnischen Kompetenzen zusätzliche Anwendungen und Industrien.

Bis zur Gläubigerversammlung im Januar 2027 soll die strategische Neuausrichtung weiter konkretisiert und die nächsten Schritte für die langfristige Aufstellung des Standorts festgelegt werden. Die Sicherung des laufenden Geschäftsbetriebs, der Lieferfähigkeit und der Wettbewerbsfähigkeit des Standorts bleibt dabei oberste Priorität.

„Mit dem Personalabbau passt hGears den Standort an das deutlich niedrigere Geschäftsvolumen an – ein sehr schmerzhafter, aber notwendiger Schritt. Jetzt können wir uns voll auf das operative Geschäft, die verlässliche Belieferung unserer Kunden und die strategische Weiterentwicklung des Standorts konzentrieren“, sagt Sven Arend, CEO der hGears AG.

Kontakt

hGears AG

Christian Weiz

Brambach 38

78713 Schramberg

T: +49 (7422) 566 222

E: christian.weiz@hgears.com

Über hGears

hGears ist ein globaler Hersteller von funktionskritischen Hochpräzisionsgetriebeteilen und -komponenten. Die Produkte umfassen Zahnräder, Wellen und andere funktionskritische Komponenten, die in elektrischen Antriebssystemen für e-Bikes sowie in Elektro- und Hybridfahrzeugen (EHV) eingesetzt werden. Im Bereich e-Bikes ist die hGears AG ein führendes europäisches Unternehmen bei der Lieferung von Hochpräzisionsgetriebeteilen und -komponenten. Damit ist das Unternehmen gut aufgestellt, um von den Endmärkten für e-Bikes und EHVs zu profitieren. hGears hat drei verschiedene Geschäftsbereiche, für die es Hochpräzisionskomponenten entwickelt und fertigt: e-Bike, [e]-Mobility (vor allem für Premium- und Luxusautos, EHVs und Powersports-Fahrzeuge) und e-Tools.

hGears vereint über 65 Jahre Erfahrung in hochentwickelter zerspanender Stahlverarbeitung und modernster Sintermetallproduktion. Damit ist es eines der wenigen Unternehmen weltweit, das seinen Kunden beide Verfahren anbieten kann. In seiner Rolle als Co-Entwickler arbeitet hGears mit seinen Kunden in der Komponentenentwicklung zusammen, um technologisch optimale Lösungen zu finden, die den jeweiligen Kundenspezifikationen entsprechen. hGears' Blue-Chip-Kundenstamm umfasst eine Reihe von großen Zulieferern (Tier 1) sowie Erstausrüstern (OEMs). Das Unternehmen profitiert von langjährigen, stabilen und nachhaltigen Beziehungen zu seinen Kunden, wobei viele Schlüsselkunden bereits seit über 20 Jahren beliefert werden.

Die hGears AG hat ihren Hauptsitz in Schramberg (Deutschland) und agiert weltweit mit Produktionsstätten in Schramberg (Deutschland), Padua (Italien) und Suzhou (China). Besuchen Sie hGears im Internet unter: www.hgears.com

20.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: hGears AG Brambach 38 78713 Schramberg Deutschland Telefon: +49 (7422) 566 0 Fax: +49 (7422) 566 883 E-Mail: info@hgears.com Internet: https://hgears.com ISIN: DE000A3CMGN3 WKN: A3CMGN Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard) LEI Code: 529900AHQOSBXKH09981 EQS News ID: 2439756

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2439756 20.11.2026 CET/CEST